Enem pode ser pago com PIX e cartão de crédito

A partir deste ano, a taxa de inscrição do Enem poderá ser paga via PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. Além disso, o pagamento também poderá ser feito por cartão de crédito.

A novidade foi divulgada na última quinta-feira (5) pelo ministro da Educação, Victor Godoy e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas. Ademais, as retificações nos editais do exame foram publicadas no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (6).

A ideia de possibilitar o pagamento da taxa de inscrição por PIX e cartão de crédito tem como objetivo facilitar a inscrição de interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio. Atualmente a taxa de inscrição é de R$ 85.

Saiba como realizar a inscrição no ENEM

As inscrições do Enem devem ser feitas anualmente, portanto, é importante estar atento ao calendário divulgado pelo Inep. Para participar do exame é necessário que os cidadãos façam sua inscrição e paguem a taxa de R$ 85 dentro do prazo.

O processo de inscrição do Enem é totalmente online, sendo assim, os participantes devem acessar o site do Ministério da Educação (MEC) e preencher o formulário com os dados solicitados (CPF e data de nascimento). Em seguida, a página deve redirecionar o usuário para que sejam preenchidas outras informações como o endereço, RG e filiação.

Após preencher todos os dados pessoais solicitados, os estudantes devem escolher a língua estrangeira de preferência (Inglês ou espanhol) e a cidade onde desejam realizar o exame. Nesse momento também deverá ser sinalizado se existe a necessidade de algum atendimento especializado. Por fim, o usuário deve cadastrar uma senha para acessar o portal do candidato.

Após concluir a inscrição e realizar o pagamento, é só aguardar a divulgação das escolas onde serão aplicadas as provas. No edital publicado no Diário Oficial da União é possível esclarecer todas as dúvidas sobre o Enem.

Mais informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio

De acordo com informações publicadas pelo Diário Oficial da União, as inscrições para o Enem 2022 começam na próxima terça-feira (10) e vão até o dia 21 de maio de 2022. Apesar do prazo de inscrição citado anteriormente, o período para realizar o pagamento é um pouco maior. Desse modo, é possível pagar os R$ 85 até o dia 27 de maio.

Vale informar que o Enem impresso e o digital possuem o mesmo calendário. Apesar disso, antes de realizar a inscrição é preciso optar por uma das duas modalidades, já que após a conclusão da inscrição, ela não poderá ser alterada.

O Enem é a maior avaliação educacional do país e o resultado desse exame pode ser utilizado integral ou parcialmente para ingressar na maioria das universidades brasileiras. Desse modo, a nota do exame é utilizada no SISU para o ingresso em universidades públicas e no PROUNI ou FIES para ingressar em faculdades particulares.

Além das opções citadas acima, ainda existe a possibilidade de brasileiros utilizarem a nota do Enem para realizar alguns cursos de graduação em universidades de Portugal. Desse modo, o Exame Nacional do Ensino Médio oferece diversas oportunidades aos participantes.