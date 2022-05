As franquias do setor de alimentos estão entre os segmentos que mais crescem no mundo. Assim, é um ramo que sempre atrai novos empreendedores e costuma ser alvo de muitos investimentos de empresários já ativos no mercado. Com isso, dada a importância do ramo, selecionamos algumas dicas para que você entenda mais sobre as franquias de restaurantes e como operar na área.

O ramo é excelente para garantir uma boa margem de lucro, principalmente porque as demandas do consumidor final tendem a se manter, visto que a comida é uma necessidade básica do ser humano.

Segundo a ABF, Associação Brasileira de Franchising, esse segmento é o mais promissor do mercado financeiro e lidera o ranking de faturamento anual, se comparado a outras áreas de atuação. Um ponto determinante para esse pioneirismo é que, nesse nicho, os reajustes tributários costumam ser embutidos no preço final dos produtos oferecidos.

Ainda, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), devem ser abertas mais um milhão de novas unidades de franquias de restaurantes apenas em 2022. Dentre elas, principalmente microfranquias, que são os alvos de pequenos investidores. Além disso, as franqueadoras precisaram atualizar os seus modelos de negócio e muitas incluíram o Delivery Online como parte dos seus serviços prestados. Esse fato ocorreu devido à expansão da internet e ao contexto pandêmico que priorizava ações que reforçavam o isolamento social, de modo que essa foi uma forma das empresas se manterem ativas.

Alinhamento com os seus objetivos

O ideal é ter em mente quais são as opções de franquias de restaurante que mais se encaixam nos seus objetivos profissionais.

Antes de tudo, defina o tipo de culinária que o seu estabelecimento irá oferecer, como comida japonesa, italiana, tipicamente brasileira, tailandesa, etc. Essa atitude é importante para que as unidades tenham um foco produtivo e tenham especificidade em relação às demandas do público-alvo.

Ainda, é importante estudar o posicionamento da marca dentro do mercado e como os clientes estão percebendo o segmento que você deseja atuar, ou seja, se há atratividade.

Avaliação das opções de mercado

Um passo determinante na operacionalização do negócio, é avaliar as opções de investimento que estão disponíveis no mercado. Com isso, outras informações virão à tona para que essa análise seja cada vez mais minuciosa e de qualidade, como os valores iniciais de aplicação que serão necessários para a assinatura do contrato e o formato de franquia ofertado: delivery, loja física ou ambos.

Presença digital

Atualmente, as estratégias de marketing digital são essenciais para o desenvolvimento de qualquer empresa, principalmente porque a internet vem conseguindo ganhar um espaço ainda maior na vida das pessoas. Assim, a divulgação online é importante para que o seu restaurante se mantenha presente e consolidado dentro do mercado. Tenha as redes sociais como sua aliada, enquanto empresário. Dessa forma, elas também se mostram muito úteis para conhecer e alcançar o público-alvo.

Planejamento

Apesar de ser a quarta dica, planejar o desenvolvimento do negócio é uma das etapas mais importantes para operar a sua franquia. Esse plano, então, precisa estar em consonância com os seus objetivos. Além disso, deve ser instituído de forma inteligente e perspicaz, de modo que o rendimento final e os lucros estejam de acordo com o esperado.

Desse modo, as metas financeiras devem estar incluídas nessa organização e normalmente é um dos fatores mais importante para a movimentação da empresa. Além disso, apesar da garantia de ganho financeiro, o prazo de retorno das franquias de restaurantes não é necessariamente curto. Na verdade, é muito comum que haja despesas iniciais que precisarão ser mantidas até que uma parte do faturamento seja convertida em lucro.

Documentação

Por último, prepare e regulamente sua documentação exigida pela Lei de Franquias para operar a sua franquia de modo correto. Assim, só feche e assine o contrato quando essa papelada estiver em dia com as tarifas.

Além disso, é interessante ter atenção para as exigências de cada franqueadora. Isso porque, podem existir variações entre os documentos que estão de acordo com normas internas mais específicas.

Agora que você já tem tudo em mãos para saber com propriedade como funciona o ramo de franquias de restaurantes, o que está esperando? Reúna documentos, entre em contato com possíveis franqueadoras e não hesite em tentar!

O que importa de verdade é, antes de tudo, ter força de vontade para iniciar no ramo e querer crescer em algo que você verdadeiramente ama! Assim, desejamos muito boa sorte em sua jornada e esperamos que este artigo possa ter sido o empurrãozinho que faltava em sua vida!