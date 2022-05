Entenda o que é franchising e porque ela pode ser importante para a sua empresa

Ainda é muito comum ter empreendedores que não sabem o que é franchising, o que faz com que essas pessoas deixem de investir em franquias em sua empresa. Por isso, hoje vamos explicar tudo sobre franchising e as vantagens de transformar a sua empresa em uma.

O que é franchising e como surgiu este modelo de negócio?

O modelo de franchising surgiu nos Estados Unidos na década de 50 e, a partir daí, muitas empresas passaram a investir nesta modalidade. A saber, a mais antiga e famosa marca de franchising é o McDonald’s, existente até hoje.

Porém, aqui no Brasil, essa modalidade teve início apenas na década de 60, mas somente nos anos 80 teve expansão e várias empresas começaram a investir neste modelo de negócio.

Assim, franchising é um termo inglês, sendo traduzido no Brasil, para franquia. Dessa forma, trata-se de um modelo de negócio em que a franqueadora cede direitos de uso da marca para o franqueado, além de oferecer os seus produtos e serviços.

A vantagem da franquia é que o franqueado adquire o negócio, abrindo uma unidade franqueada de um produto ou serviço e a marca que já estão consolidados no mercado, o que difere e muito de você iniciar algo do zero. Dessa forma, não precisa ter todo o trabalho de consolidar o nome da empresa, os produtos e serviços.

Existem franquias para todos os ramos de atuação e de todos os valores de investimento.

Assim, as franquias representam vantagens para franqueadores e franqueados, pois precisa ter parceria entre ambos. Dessa forma, o franqueador se compromete em ofertar treinamentos e suportes para o bom funcionamento da unidade. Por outro lado, o franqueado precisa seguir os padrões estabelecidos pela franqueadora, bem como os processos das atividades, oferecendo, assim, a mesma qualidade em sua unidade.

Como funciona o modelo de negócio da franchising?

A Lei de Franquias, criada na década de 90, regulamenta o modelo de negócio de franquias no Brasil, juntamente com a sua atualização, feita em 2020.

Dessa forma, para a franqueadora, é interessante ver a expansão de sua marca em territórios nunca imaginados de existir. Já ao franqueado, resta replicar a unidade da franqueadora em seus produtos e processos de forma a ser uma extensão dela.

Para isso é preciso que haja a transferência de know-how, ou seja, a franqueadora passa ao franqueado toda a sua experiência e expertise do negócio, através de treinamentos e suporte. Para que o franqueado tenha direito a essa transferência de know-how, precisa quitar as taxas de franquia e royalties, sendo que essa taxa é paga no momento da assinatura do contrato de franquia, enquanto os royalties são pagos mensalmente.

Quais são os principais tipos de franchising existentes no mercado?

Na busca de uma franquia, o franqueado pode se deparar com diferentes tipos de franquia. Assim, entre os principais, tem-se:

Primeiro, o home office: também chamada de home based, é a mais comum entre as microfranquias e as nanofranquias, que permitem ao franqueado trabalhar de casa. Entre as vantagens da franquia no modelo home office, tem-se a redução de gastos com infraestrutura do negócio, bastando somente ter um computador e internet para trabalhar. Outros franqueados realizam atendimento delivery, indo até a casa do cliente para realizar o serviço;

Em segundo lugar, a loja física: o franqueado trabalha num espaço físico previamente estruturado para a franquia. Assim, este local pode ser loja de rua, em shoppings, em aeroportos, em quiosques, enfim, há uma variação muito grande neste sentido.

Qual é o investimento com franchising no Brasil atualmente?

Os franqueadores estão investindo muito no mercado de franchising no Brasil. Assim, os dados do SEBRAE apontam para o fato de que 5% das franquias fecham as portas nos primeiros dois anos no Brasil. Por outro lado, 23% dos negócios que começam do zero, fecham as portas nos dois primeiros anos de funcionamento.

Além disso, também há uma maior possibilidade do negócio dar certo na compra de franquias.

Outros dados também são positivos, como:

Primeiramente, o crescimento exponencial de faturamento das franquias;

Além disso, há o crescimento vertiginoso na quantidade de franquias abertas nos últimos anos;

As franquias de alimentação e de prestação de serviços foram as que mais cresceram mesmo com a pandemia em curso;

Por fim, as franquias contribuíram para a abertura de muitas vagas de emprego formais, sendo uma das áreas que mais empregam no país.

Agora você já sabe o que é franchising! Que tal conferir se o seu produto ou serviço pode ser franqueável? Dessa forma será possível preparar a sua empresa para investir no ramo de franquias!