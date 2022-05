Entrega da Comenda Barão de Penedo encerra FliPenedo 2022

Ricardo Cravo Albin e Ângelo Monteiro recebem a maior homenagem concedida pela Prefeitura de Penedo

Decom PMP

O encerramento da 1ª Festa Literária de Penedo foi marcado com a entrega da Comenda Barão de Penedo ao escritor Ângelo Monteiro e ao musicólogo e pesquisador Ricardo Cravo Albin.

A mais alta honraria concedida pela Prefeitura de Penedo foi entregue por Ronaldo Lopes durante a solenidade realizada no Theatro Sete de Setembro, na noite de sábado, 30 de abril.

O Prefeito de Penedo enalteceu as relevantes contribuições dos homenageados à cultura do país, ambos no mesmo patamar de importância do diplomata Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo.

Nascido em Penedo em 1815, quando Penedo ainda era uma vila para a Coroa Portuguesa, o advogado tornou-se o mais importante representante do Brasil independente nos Estados Unidos, na Inglaterra e junto ao Vaticano.

“De forma merecida, nós estamos reconhecendo a contribuição desses dois penedenses, Ângelo Monteiro e Ricardo Cravo Albin, com a Comenda Barão de Penedo. Ao se tornarem conhecidos nacionalmente, eles também projetaram o nome de nossa cidade”, afirmou Ronaldo Lopes.

Ângelo Monteiro é poeta, ensaísta, filósofo e professor, com dezenas de livros publicados. Radicado em Recife-PE, ele disse que esteve em Penedo há vinte anos, destacando o clima ‘monástico e monárquico’ da cidade que guarda semelhanças com Olinda-PE, conforme comparou.

Ricardo Cravo é musicólogo e autor do Dicionário da Música Popular Brasileira, referência no assunto com mais de 5 mil verbetes pesquisados pelo autor. Quando presidiu a Funarte, Cravo Albin escolheu Penedo para sediar o famoso Festival de Cinema, mais uma contribuição do penedense à cultura nacional.

A solenidade de encerramento da FliPenedo também homenageou o jornalista e escritor Maurício Mello Júnior, curador da festa literária; o presidente da APLACC, professor, advogado e escritor Moezio de Vasconcellos; e o presidente da Fundação Casa do Penedo, o professor e ator Jean Lenzi.

Todos receberam do Prefeito Ronaldo Lopes o livro Poesias Escolhidas, do poeta penedense Sabino Romariz, autor destacado na FliPenedo, também representado em uma estatueta.

A obra editada originalmente pela Casa do Penedo foi revisada e ampliada, com impressão da Imprensa Oficial Graciliano Ramos, órgão vinculado ao Governo de Alagoas, parceiro da festa literária.

A FliPenedo volta a acontecer a partir de 12 de abril de 2023, data anunciada por Ronaldo Lopes na cerimônia de encerramento e alusiva aos 387 anos de elevação de Penedo à condição de vila.

Além da solenidade, a Prefeitura de Penedo – por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) – trouxe atrações culturais e shows musicais para o Largo da Igreja São Gonçalo durante os três dias da 1ª Festa Literária de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos e Vídeo Felipe Cavalcante