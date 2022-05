A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do candidato. Por isso, é importante que – enquanto candidato – você adote uma postura participativa e construa uma narrativa orgânica e objetiva.

Entrevista de emprego: a postura do candidato deve reforçar a construção de sua narrativa

O nervosismo durante a entrevista de emprego é um fator considerado pela profissional de recrutamento e seleção durante a avaliação. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar por esse nervosismo, ele fica aquém do seu potencial de mercado, pois não é possível avaliar genuinamente suas habilidades sociais, técnicas e comportamentais.

Por isso, é importante que o candidato direcione a sua trajetória falando sobre situações concretas vivenciadas em seus empregos anteriores. Dessa forma, estará demonstrando resultados de modo orgânico.

Direcione sua vivência profissional anterior

Por exemplo, durante a entrevista de emprego fale sobre resultados obtidos por você, reforçando seus valores profissionais, como proatividade; gestão de pessoas; gestão de conflitos; facilidade para lidar com metas; comprometimento com a empresa; capacidade analítica; inovação; criatividade; acompanhamento de projetos; facilidade para o atendimento ao cliente; senso de urgência, dentre outros.

Aponte soluções para seus defeitos durante a entrevista de emprego

Da mesma forma, você deve falar sobre os seus defeitos, no entanto, você deve apresentar soluções. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, é importante que você fale sobre o seu desejo de realizar um curso de teatro, ou, ao informar que precisa melhorar o seu conhecimento técnico em um determinado sistema dentro da sua área, é importante que você informe que já realizou cotação com algumas instituições de ensino.

Adote uma postura positiva e participativa

A sua postura deve corroborar a sua narrativa durante a entrevista de emprego. Assim sendo, é importante que você evite uma postura fechada e ansiosa. Para isso, é aconselhável que você tenha atenção plena nos seus gestos e no seu tom de voz.

Sendo assim, não cruze os braços; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; trabalhe a sua respiração; controle o seu tom de voz; tenha assertividade nas suas respostas; não deixe a bolsa ou mochila no seu colo e, principalmente, evite atrasos.

Direcione sua postura durante a entrevista de emprego e não fique aquém do seu potencial profissional

Dessa forma, enquanto candidato, você estará melhor preparado para lidar com as questões do processo seletivo e evitará uma postura negativa, visto que uma postura fechada pode fazer com que fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual. Portanto, reforce seus pontos fortes de forma orgânica e objetiva.