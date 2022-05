Decerto a entrevista de emprego é uma situação que objetiva o alinhamento de valores das partes envolvidas; bem como é uma apresentação importante para o candidato e uma análise fundamental para a empresa. Por isso, a entrevista de emprego deve ser conceituada como uma conversa e não como um julgamento de sua personalidade.

Entrevista de emprego: abdique da postura evitativa e direcione sua narrativa

É comum que o candidato se sinta pressionado apenas por estar sendo entrevistado. Entretanto, quando o candidato permite que o nervosismo domine seu comportamento, ele adota uma postura negativa que pode implicar em uma autossabotagem profissional; o que ocorre de maneira indireta.

Analise o seu currículo de forma objetiva

Por isso, é relevante que conheça a sua própria trajetória profissional de um modo analítico. Sendo assim, você deve levar para a entrevista de emprego situações que reforcem seus valores profissionais através de exemplificações específicas.

Fala sobre situações concretas de modo orgânico

Por exemplo, você pode falar sobre sua assertividade; senso de urgência; capacidade de gestão; capacidade analítica; estudo do fluxo de oferta e demanda; facilidade para realizar pesquisas mercadológicas; gestão de projetos; acompanhamento de implementações faseadas; atualizações constantes sobre obrigatoriedade do governo; criatividade; dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu perfil profissional, considerando suas vivências anteriores.

Pontos fracos e soluções

No entanto, enquanto candidato, você também deve falar sobre seus defeitos de maneira resolutiva. Por exemplo, ao se colocar como pessoa tímida, você pode informar que deseja realizar um curso voltado para a sua comunicação.

Autoconhecimento e autorresponsabilidade

Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade; o que é muito importante para uma empresa na era digital. O seu comportamento precisa corroborar os seus valores. Por isso, é importante que você adote uma postura participativa, evitando uma postura fechada.

Adote uma postura positiva

Para isso, você não deve cruzar os braços e pernas; é importante que mantenha contato visual com o condutor do processo seletivo; controle o seu tom de voz; fale de maneira calma e tranquila; não deixe objetos no seu colo; evite atrasos.

Dentre outros fatores que possam implicar na sua postura de maneira ansiosa. Dessa forma, você estará direcionando a sua postura de modo orgânico e se apresentando de maneira integral no processo seletivo.

Adapte os pontos citados e não fique aquém da sua capacidade

Faça adequações dos pontos citados. O mais importante é que você não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho ao adotar uma postura fechada. Assim sendo, prestar atenção plena ao seu próprio comportamento é uma forma de minimizar a ansiedade e se colocar positivamente durante a entrevista de emprego.