O candidato precisa direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego para que alcance o seu potencial no mercado de trabalho atual. Sendo assim, é relevante conceituar a entrevista como uma apresentação do seu perfil profissional até o momento.

Entrevista de emprego: alcance o seu potencial no mercado de trabalho atual

A sua postura direciona o seu comportamento. Por isso, é relevante adotar uma postura participativa durante a entrevista de emprego. Sendo assim, é aconselhável ao candidato não cruzar braços e pernas; falar de maneira calma; manter contato visual com o profissional da gestão do processo de recrutamento e seleção; não deixar objetos no seu colo; evitar atrasos; falar pausadamente e manter a assertividade durante suas respostas.

Fale sobre suas vivências anteriores

Além dos fatores comportamentais, a sua narrativa deve ser composta por acontecimentos de sua carreira profissional, de modo que você reforce os seus pontos fortes e fale sobre seus pontos fracos.

Por exemplo, fale sobre a sua proatividade; facilidade para lidar com pessoas; gestão de equipe; acompanhamento de processos; implementação de projetos; capacidade analítica; senso de urgência; comprometimento com metas; poder de persuasão e vendas; criatividade; condução de reuniões; dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

Por outro lado, você deve ter clareza sobre seus pontos fracos, falando sobre eles de maneira resolutiva. Por exemplo, você pode se colocar com uma pessoa tímida, porém, é importante que você aponte para a empresa a sua vontade de realizar um curso de teatro. Dessa maneira, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade profissional.

Conheça a cultura da empresa

Além dos aspectos citados é relevante que o candidato conheça a cultura da empresa para que possa se antever as perguntas e conhecer melhor os valores empresariais. Haja vista que através da análise cultural da organização é possível que o candidato analise a compatibilidade da vaga, considerando que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Dessa forma, a contratação tende a ser algo resolutivo e objetivo para ambas as partes.

Adapte os pontos citados

Certamente os pontos citados são adaptáveis. No entanto, é relevante que, na condição de candidato, você direcione a sua postura de forma assertiva para que alcance seus objetivos profissionais em longo prazo. Dessa forma, evita adotar uma postura de autossabotagem, evitando ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual ao se deixar dominar pelo nervosismo da situação.