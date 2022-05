A entrevista de emprego é uma situação de avaliação importante para o candidato e para a empresa. Por isso, é uma oportunidade de apresentar seus pontos positivos e direcionar seus pontos negativos.

Entrevista de emprego: analise os objetivos envolvidos e direcione a sua postura

Para que o candidato se direcione assertivamente durante uma entrevista de emprego, ele deve ter clareza sobre seus pontos fortes, bem como deve direcionar seus pontos fracos de forma resolutiva.

Destaque sua vivência profissional anterior

É importante para o candidato que fale sobre situações concretas que reforcem sua capacidade de lidar com metas; senso de urgência; liderança de equipe; construção do relacionamento entre a marca e o cliente; poder de persuasão; alcance de metas; direcionamento de projetos; implementação sistêmica; capacidade analítica; dentre outros aspectos que sejam relacionadas ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Por outro lado, o candidato deve saber falar sobre seus pontos fracos. Sendo assim, é importante que – na condição de candidato – você fale sobre seus defeitos de maneira resolutiva. Por exemplo, ao informar que possui dificuldades para falar em público, você deve destacar que pretende realizar um curso de teatro.

Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade; o que é muito importante para o mapeamento do seu perfil profissional, independentemente da sua área de atuação.

Adote uma postura participativa

Além disso, a sua narrativa deve ser reforçada pela sua postura. Por isso, é importante que você direcione o seu comportamento de forma resolutiva. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; fale de maneira calma e tranquila; não deixe bolsas no seu colo; tenha cuidado para não interromper o entrevistador, ou os demais participantes, caso você participe de uma entrevista de emprego feita coletivamente.

Analise a cultura da empresa

Conhecer a cultura da empresa é de grande valia para o candidato estruturar questões relevantes durante o processo seletivo, bem como é uma forma de responder aos questionamentos organicamente e de avaliar a viabilidade da contratação.

Haja vista a necessidade de ambas as partes envolvidas no processo seletivo compactuarem dos mesmos valores e objetivos. Visto que dessa forma, a contratação se tornará parte de uma solução em longo prazo.

Seja dinâmico e resiliente

Portanto, é aconselhável que você adeque os citados e evite adotar uma postura negativa. Assim sendo, estará preparado para que alcance seus objetivos profissionais dentro da inconstância do mercado atual e da necessidade das empresas por profissionais cada vez mais dinâmicos e resilientes.