A entrevista de emprego é um espaço importante para o candidato se colocar positivamente, de modo que possa apresentar os pontos relevantes de sua trajetória.

Entrevista de emprego: apresente pontos importantes de sua trajetória profissional

O nervosismo durante a entrevista de emprego é um fator considerado pelo profissional de recrutamento e seleção. No entanto, quando o candidato se deixa dominar por esse nervosismo, ele cria um ciclo contraproducente no qual pode ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Todavia, a atenção plena aos seus gestos e à construção de sua narrativa pode te ajudar – na condição de candidato – a se colocar positivamente durante o processo seletivo.

O seu comportamento transmite uma mensagem durante o processo seletivo

É importante que o candidato adote uma postura participativa, porém, é relevante ressaltar que essa participação deve ser orgânica. Sendo assim, evite adotar uma postura fechada e impaciente. Alguns pontos de atenção podem te ajudar a adotar uma postura positiva.

Por exemplo, é importante que não cruze os braços e pernas. Caso seja possível, não deixe a bolsa no seu colo, você pode deixá-la em uma cadeira ao lado.

A sua respiração deve ser trabalhada para que controle o seu tom de voz

Além disso, mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo seletivo; trabalhe a sua respiração com alguns minutos de antecedência para que você possa controlar o seu tom de voz e responder aos questionamentos feitos durante a entrevista de emprego de uma forma adequada e natural.

Evite gesticular em excesso

Gesticular excessivamente também é um ponto de atenção; já que tanto os gestos manuais como balançar as pernas durante a sua narrativa, são comportamentos que transmitem um elevado nível de ansiedade.

A construção da sua narrativa deve corroborar o seu conhecimento sobre a sua própria trajetória, bem como sua postura participativa. Sendo assim, é relevante que você fale sobre situações nas quais você executou tarefas, acompanhou projetos ou sugeriu soluções.

Saiba falar sobre os seus pontos fracos

Além dos fatores de sua trajetória profissional no que se refere aos seus resultados positivos, é importante que também saiba falar sobre seus defeitos, porém, aconselhamos que você fale de forma resolutiva e sucinta.

Por exemplo, você pode informar que se entende com uma pessoa tímida, já que possui um grau de dificuldade para falar em público. No entanto, é importante que você destaque a sua vontade de realizar um curso de teatro ou outro curso voltado para expandir sua comunicação e melhorar a sua oratória.