A entrevista de emprego deve ser considerada como uma oportunidade para que o candidato apresente o seu currículo profissional de maneira dinâmica e otimizada, considerando a volatilidade no mercado e seu impacto direto nas contratações feitas pela empresa.

Entrevista de emprego: demonstre suas capacidades de forma orgânica

Atualmente, o mercado está instável, ao passo que essa instabilidade impacta diretamente as contratações das empresas. Por isso, além de suas habilidades técnicas – na condição de candidato – você deve direcionar outros pontos importantes para uma empresa no mercado atual, como a resiliência e a facilidade para lidar com fatores externos.

Fale de forma objetiva e concreta sobre as suas experiências anteriores

Por isso, é importante que você conheça o seu próprio currículo de maneira aprofundada, de modo que você possa destacar situações concretas que reforcem seus valores profissionais, como criatividade; gestão de pessoas; facilidades analítica; capacidade para gerir projetos; acompanhamento de treinamentos; condução de reuniões brainstorming; gestão de conflitos; otimização de fluxos; facilidade para atender o cliente e construir uma relação entre a marca e o seu público-alvo, dentre outros pontos que sejam relevantes para o seu perfil profissional.

Além disso, na condição de candidato, você deve saber direcionar seus pontos negativos de maneira resolutiva. Por exemplo, você pode informar que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, é relevante que você destaque a sua vontade de realizar um curso voltado para a sua comunicação; além dos pontos citados, a sua postura deve amparar a sua narrativa.

Adote uma postura positiva

É aconselhável que não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção. Caso seja possível, não chegue atrasado e não deixe bolsas e mochilas no seu colo.

Além disso, é importante que procure não gesticular excessivamente enquanto constrói a sua narrativa; bem como, não balance as pernas, já que são comportamentos ansiosos que demonstram o nervosismo do candidato.

Avalie a vaga e alcance os seus objetivos profissionais

Portanto, ao prestar atenção plena ao seu comportamento e direcionar a sua narrativa de forma objetiva, você eleva exponencialmente suas chances de sucesso; de forma que também torna possível a avaliação sobre a compatibilidade da vaga.

Uma vez que é necessário que o candidato tenha clareza sobre os pontos atrativos da oferta de emprego. Visto que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos, de modo que a contratação se torne algo relevante para ambas as partes.