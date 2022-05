A entrevista de emprego requer direcionamento por parte do candidato, independentemente da maneira como essa entrevista ocorrer, se online ou presencial.

Entrevista de emprego: destaque a sua trajetória de forma orgânica durante o processo

Por isso, é importante que o candidato se prepare para a entrevista de emprego, considerando diversos fatores, principalmente, o fato de que no mercado atual é comum que as empresas dividam o processo de recrutamento e seleção em fases; de modo que as entrevistas ocorram de forma online ou vice-versa, já que é possível que as etapas finais de um processo ocorra de forma online, a depender da vaga e da cultura organizacional.

O profissional de recrutamento e seleção está acostumado a lidar com o nervosismo do candidato. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar pelo nervosismo, ele pode adotar uma postura negativa e ficar aquém do seu potencial de mercado.

Fale sobre suas vivências anteriores

Por isso, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma forma de apresentar a sua carreira de modo orgânico. Além disso, essa é uma maneira de falar sobre seus projetos e se comunicar de maneira natural.

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem resultados alcançados em seus empregos anteriores. Da mesma forma, é importante que você direcione a sua postura; já que a entrevista de emprego é uma apresentação direta e indireta.

Direcione o seu comportamento de forma orgânica

Adote uma postura positiva e participativa durante o processo seletivo. Sendo assim, não deixe seus braços cruzados; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; fale sobre você de maneira natural; tenha cuidado para não interromper a profissional de recrutamento e seleção; evite atrasos e estude a cultura da empresa através de seu site oficial.

Qualidades e defeitos

Caso seja possível, fale sobre você direcionando também os seus defeitos e não apenas suas qualidades; já que esta é uma análise necessária feita pela empresa. Por exemplo, você pode informar que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, é relevante que você fale que deseja realizar um curso voltado para a comunicação.

Faça uso do espaço para perguntas

Utilize o espaço para perguntas de maneira natural. Sendo assim, não saia da entrevista de emprego com dúvidas. Faça perguntas sobre benefícios, horários ou quaisquer outros assuntos pertinentes à vaga.

A avaliação sobre a compatibilidade da vaga e dos valores deve ser feita por todos os envolvidos para que a contratação se torne algo positivo e parte de um processo contributivo para ambas as partes.