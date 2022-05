A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato direcione o seu comportamento de modo assertivo e alcance resultados relevantes dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: destaque sua trajetória e suas habilidades sociocomportamentais

O nervosismo é inerente à situação de avaliação, entretanto, quando o candidato se deixa dominar pela ansiedade, ele pode adotar uma postura de autossabotagem profissional, ficando aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Direcione sua vivência profissional

É importante que o candidato destaque positivamente a sua trajetória, considerando sua passagem por seus empregos anteriores. Sendo assim, leve situações concretas de modo orgânico, fale sobre suas atividades dinâmicas; gestão de pessoas; capacidade analítica; senso de urgência; gestão de processos; atuação estratégica; condução de reuniões; gestão de projetos; facilidade para construir o relacionamento entre a marca e o cliente; inovação, dentre outros aspectos relacionados ao seu real perfil profissional.

Aponte soluções para seus defeitos de forma orgânica durante a entrevista de emprego

Por outro lado, o candidato deve ter clareza sobre seus pontos fortes e fracos para que fale sobre eles de maneira orgânica. Sendo assim, ao apresentar um ponto negativo, apresente também uma solução. Por exemplo, você pode informar que possui dificuldades para falar em público, porém, pretende realizar um curso voltado para a expansão de sua oratória.

Adote uma postura assertiva e participativa

O seu comportamento transmite uma mensagem relevante durante o processo de recrutamento e seleção. Por isso, é importante que adote uma postura participativa, corroborando a sua narrativa de forma indireta.

É importante que evite cruzar os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com a gestão da empresa e faça perguntas pertinentes. Caso seja possível, evite atrasos e não deixe objetos no seu colo. Certamente, esses são pontos importantes para minimizar o nervosismo no que se refere a avaliação feita durante a entrevista de emprego.

Avalie os valores da organização e torne a avaliação genuína

Além disso, ao se colocar positivamente, o candidato torna a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção mais justa e genuína; ao passo que também se torna mais fácil para que ele avalia a viabilidade da contratação e a compatibilidade da vaga. Uma vez que essa avaliação deve ser feita por todas as partes envolvidas.

Faça adaptações

É relevante que adapte os apontamentos levantados e direcione o seu perfil profissional de maneira objetiva no mercado de trabalho atual, considerando o seu comportamento, a sua trajetória e suas habilidades sociocomportamentais.