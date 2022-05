A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do candidato. Por isso, é importante que o candidato entenda a entrevista de emprego como uma apresentação profissional, e não como um julgamento.

Entrevista de emprego: dicas para que o candidato apresente sua carreira profissional

Na condição de candidato, você deve ter clareza dos seus pontos fortes e fracos para que possa direcionar sua postura durante a entrevista e elevar suas chances de sucesso profissional. Leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu potencial profissional. Dessa forma, você irá elevar suas chances de alcançar o seu potencial de mercado.

Pontos fortes

Fale sobre sua facilidade para lidar com metas; gestão de equipes, de processos e de conflitos; acompanhamento de projetos; senso de urgência; proatividade; criatividade; iniciativa; otimização de fluxos; condução de treinamentos e de reuniões; direcionamento da construção do relacionamento da marca com o cliente, dentre outros aspectos que sejam pertinentes às suas atividades profissionais anteriores.

Pontos fracos

Além disso, é importante que você saiba direcionar seus defeitos de maneira sucinta e resolutiva. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, porém, é relevante que você ressalte o seu desejo de estudar teatro para melhorar sua comunicação.

Narrativa e postura

A sua narrativa deve ser acompanhada por uma postura profissional durante a entrevista de emprego. Por isso, é aconselhável que o candidato se comporte de uma maneira participativa, evitando uma postura fechada que transmite uma mensagem de indisponibilidade.

Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e objetiva; mantenha contato visual com o condutor da entrevista de emprego; tenha assertividade nas suas respostas; trabalhe a sua respiração; controle o seu tom de voz; evite gesticular em excesso.

É importante que procure chegar um pouco mais cedo e se familiarize com o ambiente. Dessa forma, o candidato estará melhor preparado para lidar com a avaliação de forma orgânica.

Evite uma postura negativa e avalie a viabilidade da vaga

Visto que é muito importante que a sua apresentação seja feita de maneira genuína para que a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção seja igualmente positiva.

Além disso, ao minimizar o nervosismo e conduzir sua postura, você poderá avaliar melhor a viabilidade da vaga; já que é importante que essa avaliação seja feita por todos os envolvidos no processo seletivo. Portanto, adapte os pontos citados e evite adotar uma postura negativa durante uma entrevista de emprego.