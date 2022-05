A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do candidato, no entanto, esse direcionamento deve ocorrer de forma orgânica, sendo um desafio para muitos profissionais.

Entrevista de emprego: diversos fatores impactam o processo seletivo

A inconstância do mercado de forma ampla impacta a empregabilidade e a economia, por conseguinte, impacta o poder aquisitivo do cliente e o faturamento das empresas. Por isso, cada vez mais excelentes profissionais estão disponíveis no mercado de trabalho atual.

Direcione a sua trajetória profissional

A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o profissional apresente os pontos importantes de seu currículo e direcione o seu comportamento. Dessa forma, poderá tornar a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção justa e objetiva.

Evite adotar uma postura negativa

No entanto, quando o candidato permite que o nervosismo domine o seu comportamento, ele pode acabar adotando uma postura de autossabotagem profissional, o que pode ser extremamente prejudicial para o seu futuro em longo prazo.

Direcione seus pontos fortes e seus pontos fracos

Sendo assim, na condição de candidato, conceitue a entrevista apenas como uma conversa e não como um julgamento de sua personalidade.

Fale sobre suas vivências anteriores de forma orgânica

Além disso, trabalhe os pontos fortes do seu currículo, falando sobre situações concretas que reforcem suas qualidades, de maneira que você possa elevar o seu nível de autoconfiança de forma genuína.

Fale sobre sua criatividade; gestão de pessoas; capacidade analítica; senso de urgência; elaboração de projetos; acompanhamento de fluxos; ideias; sugestões; condução de reuniões; dentre outros aspectos que estejam relacionadas ao seu perfil profissional.

Por outro lado, equilibre as informações falando sobre seus defeitos, porém, aponte resoluções. Por exemplo, você pode informar que se conceitua como uma pessoa tímida e por isso deseja realizar um curso de teatro.

O seu comportamento transmite uma mensagem importante durante a avaliação

Além dos fatores relacionados a sua narrativa, é importante que você direcione o seu comportamento; já que os seus gestos e a maneira como você fala transmitem informações sobre sua personalidade.

Construa a sua narrativa de forma objetiva

Sendo assim, controle o seu tom de voz; fale de maneira calma e tranquila; evite atrasos; não cruze os braços; não deixe objetos no seu colo; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; dentre outros aspectos que sejam importantes para que você minimize a ansiedade durante a construção da sua narrativa.