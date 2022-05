É válido que o candidato considere a entrevista de emprego como uma apresentação importante de sua trajetória profissional; já que ao conceituar erroneamente a entrevista de emprego como um julgamento pessoal, o candidato tende adotar uma postura de autossabotagem profissional.

Entrevista de emprego: evite adotar uma postura de autossabotagem profissional

O conceito da entrevista de emprego como um julgamento eleva de forma considerável o nervosismo do candidato durante o processo seletivo. Por isso, é importante modificar esse conceito e aproveitar a oportunidade de apresentar o seu perfil profissional de forma objetiva para a empresa.

Fale sobre sua experiência profissional de forma orgânica

Fale sobre situações concretas das quais você vivenciou, de modo que corroborem seus pontos fortes, por exemplo, fale sobre sua proatividade; bem como, gestão de pessoas; capacidade analítica; facilidade para lidar com metas; condução do processo seletivo; ministração e elaboração de treinamentos; senso de urgência; acompanhamento de projetos; criatividade; inovação, dentre outros aspectos correlatos ao seu perfil profissional.

Saiba citar seus defeitos de forma resolutiva

Além disso, é importante também que o candidato fale sobre os seus pontos fracos. Haja vista que esse é um assunto relevante no processo seletivo, já que – de forma geral – é perguntado ao candidato suas qualidades e defeitos.

No entanto, é importante que você aponte uma solução para seus pontos que precisam de desenvolvimento. Por exemplo, você pode se colocar com uma pessoa tímida, porém, você deve informar que está em vias de realizar um curso de teatro.

Adote uma postura aberta e participativa

Além da sua narrativa, é importante que você tenha atenção plena ao seu comportamento; já que a maneira como o candidato se comporta durante a de emprego transmite uma mensagem importante, ainda que de forma indireta.

Sendo assim, não deixe seus braços cruzados; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com o condutor do processo seletivo; controle o seu tom de voz; evite atrasos; não deixe objetos no seu colo; cumprimente a todos os presentes e trabalhe a sua respiração.

Não fique aquém do seu potencial e adapte os pontos citados

Os pontos citados são adaptáveis, por isso, é importante que os tenha como uma base para que direcione a sua postura e narrativa, evitando ficar aquém do seu potencial. Haja vista que quando o candidato se apresenta de maneira orgânica durante a entrevista de emprego, eleva exponencialmente as suas chances de encontrar uma vaga de emprego que seja compatível com o seu perfil e objetivo profissional.