Você pode se preparar para uma entrevista de emprego minimizando o nervosismo da situação através de alguns pontos importantes sobre o seu comportamento e narrativa.

Entrevista de emprego: o seu comportamento deve amparar a sua narrativa durante o processo seletivo

O nervosismo em uma situação de avaliação é um fator que deve ser considerado pela gestão do processo seletivo, por isso, é necessário que durante a entrevista de emprego o candidato direcione o seu comportamento para construir uma narrativa baseada em sua carreira profissional.

Fale sobre seus pontos fortes e fracos de forma orgânica

Sendo assim, tenha clareza sobre quais são os pontos fortes referentes a sua trajetória profissional para que possa destacá-los durante a construção da sua narrativa. Além disso, o candidato também deve conhecer seus pontos fracos para que possa direcioná-los de forma resolutiva.

Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, porém, é relevante que fale sobre a sua disponibilidade para estudar teatro; ou ainda, você pode falar sobre a necessidade de melhorar o seu conhecimento técnico sobre um determinado sistema, porém, é importante que informe que já está realizando cotações específicas.

Reforce seus valores profissionais

Sendo assim, fale também sobre situações positivas reforçando sua criatividade; gestão de pessoas; capacidade analítica; facilidade para lidar com pressão; alcance de metas; comprometimento com a empresa; produtividade; senso de coletividade; criatividade; condução do relacionamento entre a marca e o cliente; dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Portanto, na condição de candidato, você estará construindo uma narrativa orgânica durante a situação de avaliação, o que é primordial para que a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção ocorra de forma orgânica. No entanto, é relevante que não prolongue a narrativa e mantenha o foco para que responda aos questionamentos de forma assertiva e objetiva.

Adote uma postura positiva durante a entrevista de emprego

Contudo, o seu comportamento deve acompanhar a construção da sua narrativa. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; não gesticule excessivamente. Caso seja possível, chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego; não deixe objetos no seu colo; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego.

Tire suas dúvidas

Além disso, aproveite o espaço dado ao candidato no final da entrevista de emprego e faça perguntas relevantes. Visto que é importante que não saia da entrevista de emprego com dúvidas.