Equatorial emite nota de esclarecimento sobre inspeção em medidores

Sobre imagens que estão circulando de colaboradores da Equatorial Alagoas realizando a atividade de inspeção em residências localizadas em Monte Rey, na cidade de Penedo, a Distribuidora informa que as atividades são feitas de forma rotineira em dias de semana e final de semana, não só apenas no período diurno como também no período noturno, com o objetivo de constatar irregularidades que durante o dia não são possíveis de serem identificadas, em razão do modus operandi de desvio praticado por alguns consumidores.

A verificação periódica dos medidores de energia elétrica, instalados nas unidades consumidoras, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação, independente do horário em que a atividade será realizada. A Distribuidora ressalta, que durante as inspeções as equipes de campo não realizam a abordagem aos consumidores sendo apenas uma verificação do funcionamento dos equipamentos.

A Equatorial Alagoas reforça ainda, que o furto de energia elétrica, conhecido também como “gato” e ao ato de fraudar medidores, classificado como estelionato, são crimes previstos nos artigos 155 e 171 do Código Penal Brasileiro por isso a importância do combate e inibição dessas práticas para manter a qualidade da energia elétrica distribuída aos alagoanos, sem que haja prejuízo, como oscilações e possíveis interrupções aos clientes em situação regular, além de ocasionar acidentes e diversas consequências para a empresa e para o estado.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Alagoas