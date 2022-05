Erro 403 no Caixa Tem: O que é, e como resolver

O Caixa Tem é um dos aplicativos com conta digital mais acessados pelos brasileiros. Isso porque, a plataforma, atualmente, é o principal meio de pagamentos do Governo Federal. Por esse motivo, é comum que os usuários se deparem com o “forbidden” ou erro 403.

O Caixa Tem é um dos aplicativos com conta digital mais acessados pelos brasileiros. Isso porque, a plataforma, atualmente, é o principal meio de pagamentos do Governo Federal. Por esse motivo, é comum que os usuários se deparem com o “forbidden” ou erro 403.

O erro 403 não é exclusivo do Caixa Tem. O erro pode ser encontrado ao tentar acessar vários sites que, no momento, se encontram “fora do ar”. No entanto, quando isso acontece no aplicativo da Caixa é comum que os usuários fiquem preocupados.

Motivos que podem originar o erro 403 do Caixa Tem

Erro no servidor da Caixa: quando há instabilidade na conexão com o servidor do banco;

quando há instabilidade na conexão com o servidor do banco; Falha de conexão de internet : quando a internet cai inesperadamente ou quando fica lenta;

: quando a internet cai inesperadamente ou quando fica lenta; Versão antiga do aplicativo : quando o aplicativo não está na sua última versão;

: quando o aplicativo não está na sua última versão; Caixa Tem sem as devidas permissões: quando o usuário não autoriza os devidos recursos do aparelho ao aplicativo.

Como corrigir o erro 403 no Caixa Tem

Sabendo os fatores que podem levar o aplicativo a apresentar o erro 403, confira algumas dicas que podem te ajudar:

Verifique inicialmente se o seu celular está conectado à internet;

Caso tenha tentado acessar a conta vezes seguidas, dá uma pausa para “desafogar” o servidor;

Confira se o aplicativo está com as permissões corretas no dispositivo;

Para finalizar, caso ocorram muitas tentativas sem sucesso, a recomendação é que o usuário tente entrar no Caixa Tem em outros dispositivos.

Todavia, se ainda assim o problema persistir, a recomendação é que o usuário vá até uma agência da Caixa Econômica mais próxima para comunicar a situação, ou mesmo entrar em contato pela central telefônica do banco, no número 111.

Quais benefícios são pagos pelo Caixa Tem e o que levam o bloqueio do aplicativo?

Atualmente, por meio da Conta Poupança Digital do Caixa Tem, o usuário poderá receber os valores do Auxílio Brasil, Vale-Gás, Abono salarial PIS/Pasep e também o FGTS extraordinário.

O Caixa Tem pode ser bloqueado por motivos diversos. Todavia, a seguir você poderá conferir as principais razões que ocasionam erros na plataforma.

Confira:

Acesso irregular: por vezes, ao acessar o aplicativo, usuários se deparam com a seguinte mensagem: “ É necessário regularizar o seu acesso. Procure uma agência “. Esse erro acontece ocorre mediante a irregularidades no cadastro preenchido pela pessoa;

por vezes, ao acessar o aplicativo, usuários se deparam com a seguinte mensagem: “ “. Esse erro acontece ocorre mediante a irregularidades no cadastro preenchido pela pessoa; Excesso de CPFs cadastrados: o banco também pode bloquear o aplicativo mediante a uma grande quantidade de CPFs cadastrados em um mesmo celular. A possibilidade dos múltiplos cadastros em um só aparelho abriu margem para golpes, logo, o bloqueio tornou-se uma medida de segurança ao usuário, de modo que a possibilidade agora é limitada;

o banco também pode bloquear o aplicativo mediante a uma grande quantidade de CPFs cadastrados em um mesmo celular. A possibilidade dos múltiplos cadastros em um só aparelho abriu margem para golpes, logo, o bloqueio tornou-se uma medida de segurança ao usuário, de modo que a possibilidade agora é limitada; CPF cadastrado em mais de um celular: a conta do Caixa Tem também pode contar com erros, quando a pessoa acessou o aplicativo em diversos aparelhos.