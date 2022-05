Eskala tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Eskala, rede de lojas de confecções e tecidos, recentemente anunciou que está com oportunidades de emprego abertas para algumas regiões do país. Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos exigidos. Veja abaixo quais são as vagas e saiba como inscrever.

Eskala anuncia oportunidades disponíveis para candidatura

No mercado desde 1974, as Lojas Eskala se caracterizam como uma rede de lojas de tecidos e confecções, sendo pioneira no mercado de varejo e moda. Há lojas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais.

De acordo com avaliações a respeito da instituição, é um bom lugar para se trabalhar e há possibilidade de crescimento profissional. Para seus funcionários, a empresa oferta benefícios como cesta básica, vale transporte e assistência odontológica. Atualmente a instituição conta com uma equipe de mais de 500 colaboradores.

Com uma rede de mais de 36 lojas, a Eskala anunciou recentemente através da InfoJobs, que está com oportunidades de emprego. Confira os cargos disponíveis para candidatura:

Operador de Caixa (Campinas);

Analista de Produtos Financeiros (São Paulo);

Auxiliar de Loja (Belo Horizonte);

Designer Gráfico (São Paulo);

Analista de Sistemas (São Paulo);

Analista de Infraestrutura (São Paulo);

Operador de Caixa (Belo Horizonte).

Como se candidatar

Para aqueles que tiverem interesse em fazer parte da equipe de colaboradores da Eskala, um dos requisitos fundamentais é ter escolaridade mínima de ensino médio completo. Confira as vagas disponíveis e veja como é possível realizar a inscrição através do link de participação.

