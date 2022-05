Esta mensagem foi excluída – Maneiras de ler a mensagem excluída do WhatsApp 2022

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares para Android e iOS. É provavelmente um dos aplicativos de mensagens mais avançados que você pode usar, com recursos como chamadas de vídeo e a capacidade de enviar ou receber arquivos de mídia. O WhatsApp também possui um recurso de exclusão de mensagens que exclui a mensagem para o destinatário. No entanto, quando a mensagem é excluída para todos, ela é excluída com a mensagem ‘Esta mensagem foi excluída.‘

Embora você possa excluir a mensagem, o destinatário saberá que uma mensagem foi enviada a ele e agora foi excluída. Se alguém lhe enviou uma mensagem e depois a excluiu, e você deseja saber o que havia nessa mensagem, este artigo o ajudará com isso. Aqui está o guia passo a passo para ajudá-lo leia as mensagens excluídas do WhatsApp no ​​Android e iPhones.

Maneiras de ler mensagens excluídas do WhatsApp 2022

Não há nenhuma maneira oficial de ler “Esta mensagem foi excluída”, portanto, se uma mensagem for excluída do WhatsApp, não há como recuperá-la. Bem, isso é o que o WhatsApp diz, mas com alguma solução alternativa, você poderá ler a mensagem excluída no WhatsApp. Você pode usar um aplicativo de terceiros como O que foi removido+, e você poderá ler as mensagens excluídas pelo destinatário. Para isso, siga os passos abaixo-

Vá para a Google Play Store no seu telefone Android.

Agora na PlayStore, procure por O que foi removido+ .

Baixe e instale o aplicativo em seu telefone.

Abra o O que foi removido+ aplicação e conceda toda a permissão necessária.

Agora você será solicitado a selecionar o aplicativo para o qual deseja salvar as notificações. Selecionar Whatsapp e depois selecione Salvar arquivos.

Agora toque em Salvar arquivos e siga as instruções na tela para avançar.

Uma vez feito, este aplicativo armazenará as notificações do WhatsApp, incluindo as mensagens que foram excluídas. Sempre que a mensagem for excluída, sua notificação será armazenada e você a encontrará no aplicativo.

Excluir mensagens no WhatsApp

Se você quiser excluir mensagens para o destinatário e não quiser que o usuário leia a mensagem que você enviou, você tem a opção de fazê-lo. Abaixo estão as etapas para excluir mensagens no WhatsApp para todos-

Abra o chat da pessoa para quem você enviou a mensagem.

Agora, toque e segure a mensagem que você enviou. Você também pode selecionar várias mensagens da mesma maneira.

Feito isso, toque no Excluir opção no canto superior direito e selecione Excluir para todos.

Observação: Selecione a nota Excluir para mim pois ele excluirá a mensagem apenas para você, e você não poderá excluir a mensagem de mais ninguém.

Palavras finais

É assim que você pode leia as mensagens excluídas do WhatsApp 2022. Seguindo os passos acima, você poderá ler as mensagens que foram deletadas no WhatsApp. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando.

