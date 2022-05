Estilos de cabelo que são tendência para 2022

Ah! Os cabelos! Difícil encontrar uma mulher que, em algum momento, não tenha tido preocupação com os cabelos: como cortar, como prender, cuidar, que penteado usar e que estilos de cabelo estão em alta?

Preocupações com os cabelos são muito comuns, afinal, eles não servem apenas para proteger nosso couro cabeludo do sol e do frio, mas, principalmente, são uma marca registrada!

A forma como usamos o nosso cabelo diz muito sobre nossa personalidade, estilo de vida e forma de ser no mundo! Já percebeu que, tanto nós como nossas amigas, sempre mudamos o cabelo quando passamos por um momento de transformação em nossas vidas?

Observe a você mesma e mulheres próximas às vezes passamos por momentos de extremo desafio e, quando estamos na boa fase de superação, lá vamos nós mudar o nosso cabelo!

Mas, as mudanças podem ser apenas por uma boa e legítima vontade de acompanhar a moda, assim qualquer que seja o seu motivo para mudar as madeixas, listamos algumas tendências de cabelos para o ano de 2022, veja abaixo e escolha a sua!

Manutenção dos cachos e crespos

Os cabelos cacheados vieram para ficar! Foi realmente um longo caminho até que os cacheados ganhassem o seu lugar de destaque, pois, antes, todas as tendências apontavam para os lisos. Isso fazia com que mulheres crespas e cacheadas ficassem longos períodos mudando a estrutura capilar! Felizmente, isso passou!

Os crespos e os cachos continuam em alta neste ano, então use-os à vontade! Eles podem ser curtos, longos, amarrados, com lenços, laços, vale tudo!

Experimente tudo e se preocupe apenas em manter os fios hidratados e brilhantes!

Dicas para um corte bem bacana

Corte short bob

Este corte é uma variação do long bob, que é quando o cabelo é mais curto e suas pontas não são cortadas retas, mas repicadas, trazendo um ar de modernidade!

Cabelo Buzzcut

Neste corte a mudança é completamente radical, pois trata de raspar a cabeça, deixando muito curto! Requer coragem e uma mudança real de estilo, mas, se for encarar, cuide para que o look esteja todo de acordo. Quer uma sugestão? Para o dia a dia, use jeans, camisa branca de tecido fino e botas, pois fica lindo! O cabelo com esse formato é um super sinal de empoderamento feminino!

Corte Undercut

Para quem ainda não tem coragem de raspar todos os cabelos, pode optar por raspar a nuca! Existem algumas variações desse corte, onde algumas pessoas fazem desenhos gráficos com uma navalha na região. Por outro lado, outras mantêm o restante dos cabelos mais longos e só expõem a nuca raspada em momentos específicos, fazendo um coque ou um rabo de cavalo.

Cabelo sidecut

Outra opção para raspar os cabelos! Neste caso, você raspa o cabelo em uma das laterais! Se o restante do corte for curto a lateral, vai ficar à mostra o tempo todo, mas como acontece no undercut, pode também usar o cabelo comprido e mostrar o estilo raspado na lateral ocasionalmente.

Use franjas

Este corte se chama baby bang e nele as franjas são mais curtas, bem no meio da testa e acima das sobrancelhas! É um corte bem controverso, pois não é todo mundo que admira. A franja curta foi uma tendência nos anos de 1980 e volta agora com força. Sendo assim, ela sempre dividiu opiniões, mas, como sempre, recomendamos avaliar por você mesma e definir!

Clássico e eterno: o Chanel

Este estilo recebeu o nome da sua criadora, que foi a francesa Coco Chanel, e desde a sua criação viralizou como corte de elegância e estilo, ultrapassando o tempo. Na primeira versão, o corte é feito na altura do maxilar ou dos ombros, pode ser com ou sem franja e o corte é reto! Existem variações atualmente, que podem ser o corte com um “bico” na parte traseira.

Longo em camadas

Quem tem cabelos longos e não quer renunciar ao comprimento, pode aderir à tendência de cortar camadas! O corte em camadas vai dar um estilo leve, divertido e mantém o tamanho do seu cabelo!

Cabelo pixiecut

Ainda sobre franjas, no lugar de usar curtas e acima das sobrancelhas, você tem ainda a opção de usar uma franja longa! Fica bem moderno e estiloso!

Várias tendências e um recado

Por fim, você conferiu os vários estilos de cabelo e tendências para 2022, mas o recado é apenas um: use o que melhor se adapta a você!

Existem muitos estilos incríveis par ousar e criar uma nova identidade! Basta escolher seu favorito e arrasar com o visual renovado!