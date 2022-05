Estresse recorrente: Como lidar com isso?

O estresse recorrente pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa. Quando se trata de uma crise passageira e esporádica, os problemas são mais brandos. No entanto, quando essas crises se tornam frequentes e praticamente diárias, algumas medidas precisam entrar em cena.

Neste conteúdo, você verá algumas dicas e sugestões para lidar com essas crises recorrentes de estresse. Continue lendo.

Como lidar com o estresse recorrente?

Para lidar com o estresse recorrente é preciso conseguir “enxergá-lo” primeiro. Isso porque, muitas vezes, nem percebemos quando uma crise de estresse começa – tampouco quando acaba.

Essa falta de reconhecimento do que sentimos pode nos atrapalhar na hora de lidar com nossas emoções. Por isso, certifique-se de se atentar mais para as sensações que percorrem o seu corpo e para os sentimentos presentes em sua mente.

Além disso, tenha em mente as seguintes sugestões:

1. Entenda os gatilhos do estresse – você consegue identificá-los?

Como dito anteriormente, precisamos aprender a enxergar melhor as crises de estresse recorrente. Quando começam? Por que começam? Como terminam? O que ajuda a terminar? Tudo isso pode lhe ajudar a entender melhor os gatilhos emocionais por trás do estresse, viabilizando um preparo mental mais assertivo.

Por exemplo, se você costuma ter uma crise de estresse quando precisa finalizar um trabalho, esteja preparado para isso. Dessa forma, crie um ambiente agradável para concluir a sua atividade, avise as outras pessoas que você precisa se concentrar e dê pequenas pausas para acalmar a mente e os pensamentos.

2. Organize a sua rotina evitando a exposição ao estresse

Ao compreender melhor os gatilhos do estresse, comece a organizar a sua rotina de uma forma inteligente. Se for possível evitar a exposição ao estresse, não hesite em fazer isso.

Esse tipo de evitação pode ser a chave para minimizar as crises recorrentes, ao menos por agora. Sendo assim, se uma tarefa específica tem sobrecarregado as suas emoções, que tal delegá-la a outra pessoa? Pense sobre isso.

3. Dê mais atenção às suas emoções

As suas emoções também não podem ser negligenciadas nessa história. Às vezes, as crises de estresse recorrente estão associadas à ausência de escuta. Isto é, estão associadas ao erro de tentar “engolir” as emoções, sem senti-las e sem pensar sobre elas.

Portanto, dê mais atenção ao que você sente! Não negligencie suas dores, medos e dúvidas. Converse com alguém de confiança e busque sempre o autoconhecimento.

4. Faça psicoterapia

A psicoterapia também pode ser uma forte aliada na sua busca por lidar com o estresse recorrente. Por meio dela você pode entender os motivos pelos quais tem estado tão irritado no dia a dia, além de entender como lidar com os seus limites e o que fazer para ter mais qualidade de vida.

5. Pratique atividades que desacelerem a mente

Atividades como meditação, exercícios físicos, escrita, ouvir músicas relaxantes e até mesmo caminhar ao ar livre podem ajudar a desacelerar a mente depois de um dia corrido. Incluir essas atividades na sua rotina de forma frequente é um bom caminho para minimizar as crises de estresse.

Invista em hábitos saudáveis e veja como isso poderá mudar a sua vida!