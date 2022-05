Estudante de Direito é preso com maconha e drogas alucinógenas

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite dessa sexta-feira (20), no bairro da Cidade Universitária, no subúrbio de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. A PM informou que recebeu denúncia de que um homem em um veículo Chevrolet Celta estava comercializando drogas em…

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite dessa sexta-feira (20), no bairro da Cidade Universitária, no subúrbio de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

A PM informou que recebeu denúncia de que um homem em um veículo Chevrolet Celta estava comercializando drogas em um posto de combustíveis.

Quando uma guarnição realizou abordagem, encontrou o suspeito com diversão caixas de rufinol e maconha.

O suspeito afirmou que é estudante de direito e que recebe a droga de um outro aluno da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado.