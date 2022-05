Estudantes da rede pública de Penedo são orientados sobre abuso e violência sexual

Ação do Maio Amarelo tem apoio da Polícia Militar de Alagoas

Evitar que o mal aconteça é sempre melhor do remediar o dano. Por isso, a Prefeitura de Penedo e a Polícia Militar de Alagoas atuam em parceria na orientação sobre abuso e violência sexual em crianças e adolescentes.

O trabalho organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) levou estudantes de duas escolas da Secretaria Municipal de Educação para o Theatro Sete de Setembro nesta quarta-feira, 18 de maio.

A data que é um marco no combate à exploração sexual infantil no Brasil foi direcionada para as unidades de ensino Barão de Penedo e Irmã Jolenta, localizadas nas comunidades com maior índice de denúncias sobre o grave problema social.

A caracterização dos casos de violência ou abuso sexual em crianças e adolescentes foi apresentado por Cristiane Pinheiro, capitã PM responsável pela Patrulha Maria da Penha em Maceió.

A oficial da Polícia Militar também orientou sobre medidas de prevenção e a importância de informar somente para pessoas de confiança, além da rede de proteção que inclui serviços de assistência social, Conselho Tutelar, Ministério Público, justiça e polícia.

As ações relacionadas com o Maio Amarelo e a campanha Faça Bonito organizadas pela Prefeitura de Penedo agendam para logo mais à tarde uma caminhada de alerta, com saída da Praça São Judas Tadeu, às 15 horas, até o Centro Histórico, finalizando no Largo da Igreja São Gonçalo.

