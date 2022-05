Estudantes de escolas da Semed Penedo recebem orientações por meio de palestras

Trabalho realizado em parceria envolve equipe multidisciplinar do município

Decom PMP

Estudantes de escolas da Secretaria Municipal de Educação de Penedo estão sendo orientados sobre temas relacionados com cidadania, iniciativa da equipe multidisciplinar da Semed que tem parceria da Polícia Militar e de outras instituições.

Neste início de semana, o trabalho realizado conforme demanda das unidades de ensino aconteceu na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Barão de Penedo, localizada no bairro Santa Isabel.

Alunos e alunas do 8º e do 9º anos acompanharam atentamente a palestra do Tenente Melo Júnior (11º BPM), que abordou o tema ‘Direitos e Deveres do Cidadão’.

Já o membro efetivo da União Brasileira dos Escritores e mestrando em Direito, Willian Nelson, destacou a inclusão de estudantes da rede pública nas universidades durante o bate-papo sobre Educação Como Ferramenta de Transformação Social.

“Temos uma equipe multidisciplinar muito competente e capaz de dar o suporte necessário aos gestores das nossas unidades de ensino. As demandas são repassadas por eles e, de imediato, a equipe elabora um programa de intervenção na escola”, explica a Secretária Cíntya Alves, ressaltando e agradecendo a parceria com o Conselho Tutelar, IFAL, União Brasileira de Escritores e o 11° Batalhão de Polícia Militar.