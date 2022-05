Europ Assistance recruta profissionais para diversas áreas e funções

A Europ Assistance, empresa especializada em soluções de serviços e assistência, está recrutando profissionais para diversas áreas e funções. Há chances para atuação presencial em Barueri (SP) ou na modalidade híbrida nos departamentos de Insurance Officer, Lean e Operações.

As vagas são para os cargos de Analista de MIS Pl., Analista de Melhoria Contínua Sr.,Operador de Atendimento Bilingue Trainee, Operador de Atendimento Trainee (Exclusivo para Pcd), Operador de Atendimento Trainee, Supervisor de atendimento Trainee e Operador de Atendimento Trainee Pilar Pessoas – atendimento Funeral. Os requisitos variam de acordo com a função, mas há chances para pessoas com ensino médio completo, com idade a partir de 18 anos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem apoio com assistência médica, assistência odontológica, convênio com empresas parceiras, participação nos lucros, seguro de vida, vale refeição e vale transporte.

Europ Assistance anuncia contratação de jovem aprendiz

A empresa recruta, também, novos talentos para o cargo de jovem aprendiz. Os contratados tem como missão realizar teleatendimento aos clientes, além de solicitar e acionar serviços através de nossos prestadores de serviços. Além disso, contará com a orientação de um supervisor responsável, para que possa garantir o cumprimento dos procedimentos com qualidade, atendendo as metas preestabelecidas, sempre buscando melhoria contínua e excelência no atendimento ao cliente final.

Para concorrer à vaga, é imprescindível ter ensino médio completo, conhecimento em pacote office e muita vontade de aprender. A posição é para atuação 100% presencial em Barueri (SP).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão se candidatar pelo site https://jobs.kenoby.com/europassistance/, onde também estão disponíveis as informações sobre escopo de trabalho e requisitos.