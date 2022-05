Faber-Castell abre vagas de emprego pelo país

A Faber-Castell oferece novas oportunidades para profissionais em busca de emprego. A organização permite a entrada ao mercado de trabalho aos profissionais qualificados nos requisitos específicos dos cargos. Para ter acesso a uma das vagas, a seguir estão listadas todas as informações e localização.

Faber-Castell anuncia oportunidades de emprego

Com uma longa história de produtos de qualidade voltados para materiais escolares, desenhos e artes em geral, a Faber-Castell busca por novos profissionais para suas equipes ao redor do país.

Em relação às vagas disponíveis, a companhia requer profissionais com nível médio e superior com expertise nos campos de Administração, Marketing, Engenharia e áreas compatíveis.

Em conjunto, a empresa oferece aos colaboradores beneficiados assistência médica, odontológica, descontos em produtos, vales-transportes, vale-alimentação e mais.

As vagas e suas localizações respectivas seguem na lista abaixo, com base no site Vagas.com:

Assist. de Desenvolvimento de Produto (São Carlos / SP);

Superv.de Trade Marketing Canal (São Paulo / SP);

Assist. Administrativo (São Carlos / SP);

Vendedor Ext. (Itajaí; Blumenau; Joinville / Santa Catarina);

Estágio Eng. Elétrica – Automação (São Carlos / SP);

Anal. de Marketing e Produto Júnior (São Paulo / SP);

Especial. SAP (São Paulo / SP);

Anal. de Qualidade Júnior (São Carlos / SP);

Assist. Administrativo Temporário (São Carlos / SP);

Comprador Sênior (São Carlos / SP).

Candidate-se aos cargos

Em virtude do perfil buscado pela Faber-Castell, os interessados em uma das vagas devem se inscrever aos cargos disponíveis no link de participação.

