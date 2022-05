Facape adia aplicação de provas do Vestibular de Medicina 2022/2

A Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape) adiou a aplicação das provas do Vestibular 2022/2 do curso de Medicina. Anteriormente, a aplicação estava marcada para o próximo domingo, dia 22 de maio. Apesar de informar o adiamento, a Facape não informou uma nova data.

De acordo com a Facape, a nova data de aplicação das provas será divulgada em até dez dias para os estudantes que fizeram as inscrições.

Segundo a nota divulgada pela instituição, a decisão por adiar as provas se dá por necessidade de reformulação dos serviços ofertados. Nesse sentido, a nota explica a decisão da Facape:

“Foi identificado pela equipe interventora que os trâmites para o vestibular e início das aulas não foram finalizados tempestivamente pela antiga gestão”, informa.

De acordo com os editais, a oferta da Facape é de 30 vagas no curso de Medicina para ingresso no segundo semestre deste ano. Puderam se inscrever candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente. O processo seletivo conta com três categorias de ingresso.

Uma modalidade selecionará os estudantes a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As outras duas categorias, que contam com a aplicação de provas, visam a seleção de candidatos em ampla concorrência e a seleção de bolsistas e candidatos dos 53 munícipios da macrorregião de saúde dos estados da Bahia e Pernambuco, que compõem a Rede PEBA.

Conforme o cronograma inicial, a divulgação do resultado estava prevista para o dia 1º de junho. Com o adiamento das provas, a Facape deve informar uma nova data para o resultado.

