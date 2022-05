Falta de expectativas: Como lidar com isso?

A falta de expectativas pode fazer com que nos sintamos “estacionados no tempo”. Afinal, parece que tudo é sempre muito igual, que nenhuma mudança acontece – e tampouco irá acontecer.

Porém, essas fases fazem parte da vida de qualquer pessoa. E como são bastante comuns, tendem a passar com o tempo.

Só que em algumas circunstâncias essas fases podem durar mais tempo do que gostaríamos, não é mesmo? O que fazer diante disso?

Bem, existem algumas ações simples que podem começar a ajudar você. Acompanhe este conteúdo e descubra quais são.

Como lidar com a falta de expectativas?

A falta de expectativas pode ser pontual e passageira, bem como pode ser algo mais “enraizado” na vida do indivíduo.

No primeiro caso, estamos tratando daquela ausência de expectativa sobre algumas circunstâncias que já deram errado em outro momento. No segundo caso, estamos tratando de situações nas quais o indivíduo é “pessimista” e não consegue enxergar nada de positivo no seu futuro.

Nesta última situação, é importante contar com a ajuda psicológica para restabelecer a qualidade de vida. Além disso, o próprio indivíduo pode começar a colocar algumas ações em prática, como as que elencamos a seguir:

1. Autoanálise do momento atual

Comece sempre analisando a sua situação atual. A autoanálise é um dos caminhos mais promissores quando o assunto é lidar com a falta de expectativas.

Afinal, se você não enxerga nada de promissor no futuro, talvez seja porque o seu presente está “muito parado”, não é mesmo?

Por isso, veja quais áreas da sua vida estão estagnadas e por que elas estão assim. O que tem sido feito de errado? E quais ações estão sendo negligenciadas? Será que a procrastinação está muito presente? Analise tudo isso.

2. Autoconhecimento

Depois de entender quais circunstâncias estão contribuindo para a falta de expectativas, é hora de conhecer um pouco mais sobre si mesmo.

Dentro do seu contexto atual, o que você sabe fazer muito bem? E o que nem tanto? Quais habilidades possui e quais gostaria de ter?

Tenha um verdadeiro bate-papo com você mesmo, a fim de entender um pouco mais sobre quem você é e o que deseja alcançar na sua vida.

No começo, os pensamentos poderão ser mais negativos, mas não se preocupe! Apenas não desista. 😉

3. Novas experiências que ajudam nos novos planos

Comece a viver novas experiências na sua vida. Às vezes, a falta de expectativas está relacionada com essa “estagnação de coisas novas” que nos inserimos de vez em quando. Então, que tal experimentar coisas novas e viver novos sonhos/planos?

4. Metas plausíveis e reais

Trabalhe sempre com metas plausíveis e reais. Crie um cronograma para os seus sonhos que respeite um passo de cada vez. Se você focar apenas em algo gigantesco e esquecer-se das etapas, a procrastinação e a falta de expectativas podem aparecer.

5. Compartilhamento de sonhos

Compartilhe os seus sonhos! Compartilhe o que você deseja! Tudo isso pode ajudar a criar um “clima” ainda mais bacana.

Porém, compartilhe com as pessoas certas – aquelas que lhe amam e lhe querem bem. Assim, quem sabe, você encontra novas motivações para o futuro.

Boas descobertas para você! 🙂