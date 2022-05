Família carbonizada: Motorista responsável por acidente presta depoimento à polícia

Nesta terça-feira, 17, o motorista do carro que provocou o acidente que matou três pessoas de uma família carbonizadas no domingo (09) na AL-101 Sul, na Barra de São Miguel, prestou depoimento à Polícia Civil na delegacia da cidade.

O homem havia fugido após a colisão e só foi localizado quando não havia mais prazo para prisão em flagrante, por essa razão, não ficou preso. De acordo com a perícia, o carro Golf bateu a 145 km/h na traseira do Uno, onde estava a família que faleceu.

O indivíduo de 37 anos, que não pode ter a identidade divulgada por causa da Lei de Abuso de Autoridade, mora na mesma cidade onde o acidente aconteceu e onde residiam as vítimas, Antônio Marcos, Damiana e a sobrinha do casal, Lorena Gabriela, de um ano.

Acompanhado da advogada, durante cerca de uma hora de depoimento, ele negou que estivesse embriagado e em alta velocidade no momento do acidente. Familiares das vítimas permaneceram do lado de fora da delegacia enquanto acontecia a oitiva.

Além dele devem ser ouvidas outras testemunhas e familiares das vítimas, inclusive a adolescente de 17 anos e a criança de 11 anos, que sobreviveram e foram levadas à unidade de saúde de Barra de São Miguel.