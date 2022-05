Farmácia Central da SEMS Penedo recebe medicamento para hipertensão arterial

Remessa de comprimidos Atenolol com 50 e 20 miligramas

Decom PMP com Assessoria SEMS

A Farmácia Central da Secretaria de Saúde de Penedo recebeu os medicamentos Atenolol de 50 mg e 20 mg na manhã desta quarta-feira (04).

O medicamento é indicado para pacientes que sofrem de hipertensão arterial e estará disponível para a população a partir desta quinta-feira (05).

O Coordenador da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, Ângelo Mendes, informa que a remessa de 160 mil comprimidos de Atenolol de 50 mg e 60 mil comprimidos de Atenolol de 20 mg deve abastecer a Farmácia Central da SEMS por seis meses, dependendo da demanda.

Ele explica que o medicamento estava em falta por causa de logística do fornecedor.

“O fornecedor não conseguiu entregar no ano passado os medicamentos, mas conseguimos suprir a necessidade da população e já estamos reabastecendo as unidades da rede primária à medida da liberação dos pedidos do medicamento”, explica Ângelo Mendes sobre o remédio que a Farmácia Central já disponibiliza em seu estoque.