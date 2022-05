Fast Shop tem NOVOS empregos para todo o país

A Fast Shop, especializada em operações de logística, tem novos empregos para todo o país. A companhia está em busca de colaboradores que se encaixem no perfil profissional das vagas oferecidas. Veja mais informações sobre como se candidatar e participar do processo seletivo.

Fast Shop anuncia novas posições de trabalho no Brasil

Criada no ano de 1991, a empresa Fast Shop é um destaque no segmento de logística dentro do Brasil, além de possuir uma grande loja de varejo que atende de forma física e virtual em seu próprio site. Em busca de profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia, estão sendo disponibilizadas novas oportunidades de trabalho em várias cidades brasileiras.

Acompanhe as informações retiradas do site InfoJobs sobre as vagas disponíveis:

Setor Administrativo Aprendiz – Piracicaba;

Vendedor Interno – Ribeirão Preto;

Especialista de TI – cargo 100% remoto;

Consultor de TI – cargo 100% remoto;

Assistente Administrativo de RH – São Paulo;

Auxiliar de SAC – 100% home office;

Auxiliar de SAC – São Paulo;

Vendedores de Shopping – Curitiba e Goiânia;

Vendedores de Eletrônicos – Goiânia;

Auxiliar de Entrega – Pinhais;

Motorista com Habilitação D – Pinhais;

Analista de Logística – Biguaçu;

Assistente de Loja – Curitiba;

Operador de Empilhadeira cargo temporário – Esteio;

Motorista – Ribeirão Preto.

Como se registrar

Para ocupar uma das colocações disponíveis na empresa Fast Shop, é necessário que os profissionais atendam todas as exigências do cargo que pretendem ocupar. Para se candidatar é necessário preencher uma ficha cadastral de forma online, disponível através do site de participação.

