Felipe Feijó é reeleito presidente da Federação Alagoana de Futebol

Com a eleição garantida, Felipe Feijó terá Júnior Beltrão como seu vice-presidente. Além disso, o Conselho Fiscal da federação será composto por Paulo Fiel, Jonas Félix e Carlos Humberto. No Conselho de Ética, a FAF contará com o Dr. Vicente Félix, Dr. Dilmar Camerino e Dr. Isaac Dias.

A novidade fica com a Comissão de Atletas, que será encabeçada por Jorge Borçato, atual presidente do Sindicato dos Atletas. Jorge terá o auxílio de dois jogadores em atividade, que, inclusive, fizeram o início de temporada em Alagoas. O primeiro deles é André Nunes, zagueiro do ASA e com passagens por clubes como Aliança, Cruzeiro, CSE, Santa Rita e Coruripe. O segundo é Etinho, atacante de 37 anos, que atuou com a camisa do Cruzeiro de Arapiraca em 2022.

Etinho é outro com vasta experiência no futebol de Alagoas. Já jogou no Coruripe, Murici, Santa Rita, CSE, Sete de Setembro e CEO.