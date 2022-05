Ferreira e Chagas Advogados anuncia vagas de emprego; confira

A Ferreira e Chagas Advogados anunciou recentemente novas vagas de emprego disponíveis no país. A companhia está à procura de candidatos que se adequem aos critérios esperados pelos cargos disponíveis. Para se inscrever e concorrer às vagas, seguem as informações sobre cada uma delas.

Ferreira e Chagas Advogados abre oportunidades de emprego

O âmbito da advocacia autônoma é extremamente concorrido, com um infindável número de profissionais oferecendo serviços em meio aos inúmeros litígios que surgem, sejam nas áreas cível, penal, trabalhista, dentre outras. Em virtude disso, o escritório Ferreira e Chagas Advogados conseguiu se consolidar com um dos mais renomados no ramo, com quase 30 anos de história.

E neste ano de 2022, o escritório busca trazer novos integrantes para seu quadro, sejam estes formandos no curso de Direito ou em outras áreas, como RH.

Sobre as vagas, a Ferreira e Chagas Advogados requer candidatos que possuam nível de ensino médio, técnico e superior em Direito, Recursos Humanos, Administração e áreas conexas. Em conjunto, a empresa também considera como diferenciais formações em Pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Civil e Bancário.

Os cargos e suas localidades respectivas são listadas abaixo, conforme o Vagas.com:

Estagiário de Direito (Belo Horizonte/MG);

Cobrador (São Paulo/SP);

Cobrador (Belo Horizonte/MG);

Estagiário Recursos Humanos (Belo Horizonte/MG);

Advogado PL Cível (Belo Horizonte/MG).

Inscreva-se nas vagas disponíveis

Com os requisitos listados acima e exigidos pela Ferreira e Chagas Advogados, os concorrentes devem efetuar sua inscrição em um dos cargos disponíveis no link de participação.

