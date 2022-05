FGTS: 4 grupos de trabalhadores já podem sacar até R$1 mil

Os saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de até R$1 mil seguem sendo liberados. A princípio, conforme levantamento feito pelo Notícias Concursos, quatro lotes do benefício já foram liberados para os trabalhadores.

Conforme dados oficiais, o Governo Federal liberou o dinheiro para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. A estimativa é que aproximadamente 14 milhões de trabalhadores façam parte desses quatro grupos.

Podem receber o novo saque do FGTS, os trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes e temporários (trabalhadores urbanos contratados por uma empresa para prestar serviços por determinado período) e trabalhadores avulsos (quem presta serviços a várias empresas, mas é contratado por um sindicato).

Além disso, podem receber o FGTS os atletas profissionais (como, por exemplo, os jogadores de futebol), empregados domésticos (de forma obrigatória desde 1º/10/2015) Safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita)

A Caixa já abriu o prazo para que os trabalhadores realizem a consulta dos valores que têm a receber. O valor do saque do fundo pode chegar a até R$ 1 mil.

FGTS: Quando o dinheiro pode ser sacado?

De acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Veja o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho É importante lembrar que não há obrigação dos saques do FGTS, mas caso os trabalhadores não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei. Canais de atendimento Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento: Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal: Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital. Site fgts.caixa.gov.br: Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.