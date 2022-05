FGTS: CAIXA paga até R$1 mil nesta quarta-feira, 04 de maio

Os saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de até R$1 mil já começaram. De acordo com o cronograma de pagamentos, no dia 20 de abril o benefício foi liberado para os nascidos em janeiro, e no dia 30 para os aniversariantes de fevereiro. Agora, há uma expectativa pela liberação de um novo lote do benefício para os trabalhadores.

O calendário de pagamentos do fundo informa que um novo lote de pagamentos será liberado nesta quarta, 04 de maio. Os beneficiados serão os nascidos no mês de março.

A Caixa já abriu o prazo para que os trabalhadores realizem a consulta dos valores que têm a receber. O valor do saque do fundo pode chegar a até R$ 1 mil.

Segundo as regras da CAIXA, qualquer trabalhador que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar o benefício neste ano de 2022. Cada cidadão cadastrado no FGTS poderá sacar o valor de até R$1 mil, mesmo que possua mais de uma conta vinculada no fundo.

É importante destacar que o valor do FGTS será limitado ao saldo que o trabalhador tiver em conta. Quem tiver menos de R$ 1 mil, poderá sacar o valor integral da conta.

Neste ano de 2022, o saque extraordinário do FGTS não precisa ser solicitado. O dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem. Quem não tiver uma conta na plataforma, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma em nome do trabalhador automaticamente para recebimento do FGTS.

O aplicativo pode ser baixado pelo celular:

Clique aqui para baixar o app para celulares Android

Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple)

Quando o dinheiro pode ser sacado?

Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Veja o cronograma: Nascidos em janeiro: 20 de abril – LIBERAÇÃO EFETUADA

Nascidos em fevereiro: 30 de abril – LIBERAÇÃO EFETUADA

Nascidos em março: 04 de maio – PRÓXIMA LIBERAÇÃO

04 de maio – PRÓXIMA LIBERAÇÃO Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei. O FGTS é uma reserva financeira para o trabalhador, conforme garantias da CLT. A cada mês, a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa. Em caso de demissão com justa causa ou então pedido de demissão por parte do funcionário, o dinheiro permanecerá no fundo, porém sem poder ser movimentado. No entanto, os valores também podem ser liberados em situações emergenciais, como acontece neste momento.