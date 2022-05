FGTS: Novas liberações do saque extraordinário ainda nesta semana; confira quem recebe

Trabalhadores nascidos em agosto já podem resgatar até R$ 1 mil do seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir desta semana. De acordo com o Governo Federal, cerca de 3,4 milhões de pessoas serão beneficiados com essa liberação.

Nesta semana, outro pagamento será realizado. No próximo sábado (28), os nascidos em setembro serão contemplados com o pagamento do benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 5 bilhões serão disponibilizados pelo Governo Federal aos beneficiários.

Os valores poderão ser resgatados pelos trabalhadores até o dia 15 de dezembro. Os depósitos estão sendo realizados na conta poupança digital aberta no Caixa Tem em nome do trabalhador.

Contudo, o trabalhador pode optar por não sacar os valores. A decisão deve ser informada nos canais de atendimento da Caixa, como o Internet Banking ou do FGTS, até o dia 10 de novembro.

Calendário de liberações do saque extraordinário

Até o momento, já podem sacar os valores os trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto de 2022. Confira as datas de liberação:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Como solicitar o saque?

Não será necessário solicitar o saque, pois o dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, em casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos.

Canais de atendimento

Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br:

Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.