FGTS: Saque de até R$1 mil liberado para mais de 3 milhões nesta quarta, 11

Valor do saque do FGTS

De acordo com o Governo Federal, o limite de depósito do FGTS extraordinário é de R$ 1 mil por cidadão. No entanto, isso não quer dizer que todas as pessoas receberão este valor. Tudo dependerá do saldo de cada um.

Caso um cidadão tenha R$ 200 de saldo, esse é o valor que ele receberá. Caso ele tenha R$ 20 mil de saldo, então ele receberá apenas R$ 1 mil. O patamar do recebimento poderá ser menor, mas nunca maior do que o limite.

Canais de atendimento

Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br: