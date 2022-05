FGTS tem 2 saques de R$ 1.000 nesta semana; veja quem recebe

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) extraordinário voltará a ser pago nesta semana. Conforme o calendário oficial de pagamentos, nada menos que dois saques de até R$1.000 serão liberados. A estimativa é de 7,5 milhões de trabalhadores recebam a quantia até o próximo sábado (14).

A princípio, o Governo confirmou que 3,7 milhões nascidos em abril recebem o dinheiro amanhã, quarta-feira (11). Por outro lado, 3,8 milhões aniversariantes de maio poderão efetuar o saque dos valores no sábado (14).

Até o momento, conforme informações oficiais, o benefício foi liberado para três grupos distintos (nascidos em janeiro, fevereiro e março). Antes de mais nada, é importante destacar que os dois grupos acima informados (nascidos em abril e maio) se juntarão aos grupos que já podem resgatar os valores.

Para movimentar os valores do FGTS, o indivíduo precisa utilizar apenas os canais digitais. O Governo explica que, ao menos neste primeiro momento, o trabalhador precisa utilizar o Caixa Tem para realizar a movimentação.

Através do aplicativo, o cidadão pode pagar algumas contas em forma de boletos ou apenas com o código de barras. Além disso, há a opção de realização de algumas compras online e até mesmo presenciais. Dentro de mais algumas semanas, haverá também a opção de transferir os valores para contas de outros bancos.

Os pagamentos serão feitos até o próximo dia 15 de junho, sempre respeitando o mês de aniversário de cada um dos usuários.

É importante deixar claro que o processo de pagamento será escalonado. O intervalo entre os depósitos poderá variar entre 7 e 10 dias.

Governo libera consulta

Como dito, neste momento apenas os usuários que nasceram em janeiro e fevereiro é que estão aptos ao recebimento do benefício do FGTS. Todavia, o fato é que todos os cidadãos já podem conferir se há algum saldo disponível em suas contas.

O FGTS nada mais é do que um Fundo de Garantia pago pelo empregador ao trabalhador quando este está trabalhando. O dinheiro fica guardado e pode ser usado para emergências, como quando o cidadão é demitido sem justa causa.

Os valores, portanto, variam a depender da situação de cada trabalhador. Para consultar como está a sua conta, o indivíduo não precisa sair de casa. Ele pode verificar a informação através do app oficial do próprio FGTS.

O cidadão também pode realizar a consulta através de uma agência da própria Caixa Econômica Federal. Assim, ele saberá se existe algum saldo ativo ou inativo em seu nome e consequentemente saberá se tem direito a algum depósito agora.

Valor do saque do FGTS

De acordo com o Governo Federal, o limite de depósito do FGTS extraordinário é de R$ 1 mil por cidadão. No entanto, isso não quer dizer que todas as pessoas receberão este valor. Tudo dependerá do saldo de cada um.

Caso um cidadão tenha R$ 200 de saldo, esse é o valor que ele receberá. Caso ele tenha R$ 20 mil de saldo, então ele receberá apenas R$ 1 mil. O patamar do recebimento poderá ser menor, mas nunca maior do que o limite.

FGTS: Quando o dinheiro pode ser sacado?

De acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Veja o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei.