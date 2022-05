FGTS: Veja como receber o saque extraordinário de até R$ 1 mil

O novo saque de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está sendo liberado gradualmente aos trabalhadores. Os nascidos em janeiro, fevereiro e março já foram contemplados com o pagamento do benefício emergencial.

De acordo com o cronograma de liberações, a Caixa vai liberar mais 9 saques do fundo. Desse total, seis serão liberados até o dia 28 de maio. Os nascidos de abril a setembro receberão o valor em suas contas.

No último mês de abril, o banco liberou o resgate para os nascidos em janeiro, fevereiro e março.

Veja o cronograma para os nascidos a cada mês:

Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho

O calendário de resgate dos valores seguirá até 15 de junho. Apesar disso, os saques poderão ser feitos até 15 de dezembro. Vale ressaltar que o saque está sendo liberado para todo trabalhador com saldo disponível no FGTS.

Como a liberação dos recursos é recente, muitos trabalhadores ainda possuem dúvidas a respeito do saque do benefício. Por isso, confira, a seguir, todas as perguntas e respostas sobre o novo saque extraordinário.

Como consultar o FGTS?

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Como solicitar o saque do FGTS?

Não será necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, em casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos. Veja como realizar o procedimento:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Caso o sistema informe a necessidade de solicitar o saque, toque sobre a opção “Solicitar saque”, no botão laranja; Feito sito, clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS; Na sequência, aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Como transferir o dinheiro pelo PIX no Caixa Tem?

Abra o aplicativo Caixa Tem no seu celular; Faça o login com o seu CPF e a senha; Clique em “Não sou um robô” e pressione “Continuar”; Toque na opção “Pix | Enviar e Sacar”; Na aba seguinte, selecione a opção desejada para fazer a transferência por Pix (chave Pix, QR code, Pix copia e cola, ou via dados bancários); Selecione o tipo de chave Pix e aperte em “Continuar”; Insira a chave escolhida e toque em “Continuar” novamente; Caso queira, digite a descrição do seu pagamento; Em seguida, pressione “Continuar”; Na próxima página, digite o valor da transferência e toque em “Continuar”; Feito isto, informe a data do pagamento para “Hoje” se quiser que a transferência seja instantânea; Toque em continuar e verifique as informações na transação; Clique em “efetuar pagamento” caso esteja tudo certo; Para finalizar, informe novamente a sua senha e aperte na seta ao lado da senha; A mensagem de “Pagamento realizado!” aparecerá; Caso queira ver o comprovante, pressione em “Ver comprovante”. Pronto! A operação foi encerrada.

Sou obrigado a sacar?

Não. O saque é facultativo ao trabalhador, ou seja, caberá a ele resgatar o dinheiro ou não. Caso o cidadão não esteja interessado em realizar o saque, deverá informar por meio do aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa a decisão.

Mesmo que o crédito tenha sido realizado na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar por desfazer o crédito automático, basta acessar os canais mencionados até o dia 10 de novembro.

Contudo, vale ressaltar que é possível apenas não movimentar os valores depois de creditados. Acontece que após o dia 15 de dezembro, os recursos serão retornados a conta do FGTS, devidamente corrigidos.