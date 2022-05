FGV aplica provas da 1ª fase do Vestibular 2022/2 de Administração de Empresas

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) inicia neste domingo, dia 22 de maio, a aplicação de provas da primeira fase do Vestibular 2022/2 de Administração de Empresas. As provas serão aplicadas em dois blocos, das 9h às 11h e das 13h às 15h.

Os candidatos podem acessar o cartão de confirmação do curso de Administração que apresenta as informações sobre as provas no site do processo seletivo. Conforme estabelecido no edital, a aplicação das provas será on-line.

O acesso ao sistema para o 1º bloco, que conta com uma prova de redação, será aberto às 8h. Já para o 2º bloco, o sistema será aberto às 12h. O 2º bloco contará com a aplicação de uma prova composta por 15 questões de Matemática e 15 questões de Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades).

No próximo domingo, dia 29 de maio, a FGV dará continuidade à aplicação das provas da primeira fase, com os 3º e 4º blocos:

3º bloco (das 09h às 11h): prova de Matemática Aplicada (10 questões)

4º bloco (das 13h às 15h): prova de Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões) e Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

2ª fase e vagas

De acordo com o edital, os aprovados na primeira etapa serão convocados para o Exame Oral, que também será aplicado para os classificados pelas notas do Enem e Exames Internacionais. Conforme o cronograma, o Exame Oral acontecerá nos dias 14 e 28 de julho.

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a FGV está ofertando 250 vagas no Vestibular 2022/2 de Administração de Empresas. Do total, 200 vagas são para o matutino e 50 para o noturno.

Resultado

O resultado final está previsto para o dia 8 de julho para as seleções via provas e via Enem. Já a divulgação do resultado dos selecionados via exames Internacionais está prevista para 20 de julho.

