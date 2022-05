Filmes sobre o Brasil Império: confira!

Filmes sobre o Brasil Império: descubra quais são eles

O termo “Brasil Império” é usado para definir o período da história do Brasil que começou no ano de 1822 e terminou em 1889, com a proclamação da República.

Perguntas sobre eventos do Brasil Império aparecem com muita frequência dentro dos vestibulares, de alguns concursos públicos e da prova do ENEM.

Assim, é muito importante que você se prepare para responder questões sobre o assunto. E que tal fazer isso por meio de filmes?

Isso mesmo! Você pode assistir filmes para se divertir e, ao mesmo tempo, revisar os principais pontos sobre o Brasil Império. Você pode, além disso, usar essas obras como repertórios para a sua redação.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com filmes sobre o Brasil Império. Vamos conferir!

Independência ou Morte

Independência ou Morte é um filme que foi produzido no ano de 1972 e lançado durante a Ditadura Militar.

A obra narra a história da vida de D. Pedro I desde a sua infância até o momento da proclamação da independência e a separação de Portugal.

O filme é uma excelente fonte de conhecimento para aqueles que desejam compreender o processo de independência do Brasil.

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil

O filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil retrata a vida de Carlota Joaquina, esposa de D. João VI, rei de Portugal.

A obra retrata o modo com o qual Carlota veio para o Brasil, mesmo sendo contra a decisão do marido.

Mauá – O imperador e o rei

A obra Mauá, o imperador e o rei retrata a vida de Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá.

Como retratado pelo filme, o Barão de Mauá tentou modernizar o país das mais variadas formas. Porém, a falta de apoio por parte do governo de D. Pedro II e as ideias polêmicas do Barão, como o apoio à abolição da escravidão (que não era bem vista pelos governantes e poderosos da época) fizeram com que ele fosse isolado. Irineu não conseguiu colocar os seus ideais em prática.