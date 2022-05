Existem diversas formas de melhorar a sua disposição no trabalho e assim atingir mais produtividade e bem-estar no dia a dia. Afinal, ninguém merece trabalhar desanimado, sem empolgação e sempre exausto, concorda?

Por isso, neste conteúdo nós reunimos uma série de dicas que podem ajudar você nessa empreitada importante. Acompanhe e saiba mais!

Formas de melhorar a sua disposição no trabalho

As formas de melhorar a disposição no trabalho podem variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, pode ser que a meditação seja uma forte aliada na sua rotina, enquanto outra pessoa prefira correr e fazer algo mais agitado.

Por isso, sempre lembre de testar possibilidades que combinem com você, até encontrar aquela rotina que garante mais ânimo e disposição.

Para lhe ajudar a encontrar essas ações benéficas, fizemos uma lista com 7 sugestões:

1. Organize as suas prioridades

As suas prioridades precisam ser bem organizadas para que tudo flua melhor. Quando não temos prioridades, podemos trabalhar de uma forma completamente aleatória, o que torna a nossa organização muito ruim. Consequentemente, podemos ter a impressão de que “não saímos do lugar”, e isso gera desânimo.

2. Delegue o que forma “gargalos”

Sabe aquelas atividades que ocupam muito tempo do seu dia, mas não necessariamente são interessantes e/ou trazem bons resultados? Então… Talvez este seja o momento ideal para você delegar cada uma delas!

Não tenha medo de delegar. Quando você fizer isso pela primeira vez, perceberá o quanto isso poderá mudar a sua vida.

3. Pratique exercícios físicos diariamente

Os exercícios físicos ajudam a levar mais oxigenação para o nosso cérebro, fazendo com que fiquemos mais ativos. Além disso, eles promovem sensações de prazer e bem-estar, que garantem mais empolgação e disposição durante o dia inteiro.

Sendo assim, experimente se exercitar pela manhã, antes do trabalho, e veja os resultados.

4. Cuide da alimentação e da hidratação

Cuide bem do que você come e do quanto você mantém o seu corpo hidratado. Ambas ações podem impactar – e muito – na sua disposição e energia.

Por isso, evite alimentos inflamatórios, como açúcar, foque em alimentos naturais (fugindo dos industrializados) e beba água o suficiente, de acordo com o seu peso corporal.

5. Crie métodos para atividades repetitivas

Sabe aquelas atividades repetitivas e pouco bacanas de serem executadas? Bem, o ideal é que você estabeleça métodos para elas. Não fique caindo no erro de sempre tentar começar algo novo, todo santo dia.

Claro que você pode testar estratégias. O que queremos dizer é que encontrar bons métodos é fundamental para construir uma rotina mais fluída e prática, minimizando aquela sensação de estagnação nas atividades.

6. Construa hábitos saudáveis

Os hábitos saudáveis também ajudam a melhorar a sua disposição no trabalho. Mantenha a sua mesa organizada, garanta a boa ventilação do seu escritório, beba água durante o trabalho e dê pausas para descansar a mente por alguns minutos. Tudo isso, somado, pode mudar a sua vida.

7. Evite distrações e a procrastinação

Por fim, tome cuidado com as distrações e com a procrastinação. Ambas podem acabar minando o seu bem-estar, gerando frustrações, angústias e sensação de dever não cumprido. Atente-se a isso e comece, hoje mesmo, a melhorar a sua disposição no trabalho!