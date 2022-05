Framework abre NOVAS vagas de emprego para todo o Brasil

A Framework, empresa experiente em tecnologia e inovação, abre mais de 55 novas vagas de emprego para todo o Brasil. As oportunidades são destinadas a profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia e tenham todos os requisitos da posição pretendida. Veja os cargos e mais informações sobre o processo de recrutamento.

Framework anuncia novas oportunidades de trabalho

A Framework, referência em transformação digital, está em busca de profissionais que se encaixam ao perfil das vagas disponíveis, a maioria das vagas disponíveis são destinadas aos setores de tecnologia da companhia, além de oportunidades de estágio remunerado, todos para atuação de forma remota ou presencial na unidade de Belo Horizonte. Veja os cargos disponíveis para candidatura:

UX Designer Pleno;

Scrum Master Sênior;

Product Manager;

Estagiário de ChatBot;

Desenvolvedor React JS Pleno;

Desenvolvedor Node. JS Pleno e Sênior;

Desenvolvedor Mobile.

A Framework incentiva a inscrição de portadores de deficiência em todas as vagas disponíveis, oferecendo oportunidades de igual para igual, aumentando ainda mais a diversidade dentro da companhia.

Além de remunerações compatíveis com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: plano médico, seguro de vida, participação nos lucros, cesta de natal, vale transporte, vale refeição, vale combustível, férias remuneradas, pausas para lanches e assistência odontológica.

Veja também: Seara divulga NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se inscrever

Para ocupar uma das posições na empresa Framework, será necessário que o profissional resida na cidade de Belo Horizonte, onde a companhia possui vagas em aberto, além de atender todos os requisitos mínimos. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente as atualizações do Notícias Concursos e fique por dentro de todas as informações e processos seletivos.