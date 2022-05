Franquia de chopp: veja mercados que tem futuro

O chopp caiu no gosto das pessoas, principalmente em happy hours e na companhia de amigos e colegas de trabalho. Você tem vontade de investir em uma franquia de chopp? Caso sim, confira no artigo de hoje quais os mercados que têm mais futuro nesse ramo, a partir de tudo que vamos apresentar para você.

Uma das principais tendências neste mercado são os chopps artesanais, além dos chopps de empresas tradicionais no mercado. Assim, apresentamos as principais franquias de chopp do mercado para que você escolha a sua. A saber, os dados apresentados foram obtidos na ABF (Associação Brasileira de Franchising) e da própria franqueadora.

Chope do Mestre

A franquia oferece chopps e cervejas artesanais, com o modelo de negócio de quiosque, cozinha de fácil manejo e um sistema especial para armazenar os barris de chopp. Assim, além dos chopps e cervejas, a franquia oferece petiscos de bar de alta qualidade.

Investimento total: a partir de R$ 170 mil;

Taxa de franquia: R$ 30 mil;

Royalties: 5% do faturamento bruto;

Previsão de faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 70 mil;

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses.

ChoppTime

A franquia foi inaugurada em 1999 e oferece comercialização de chopp, cerveja e cardápios planejados, sendo uma marca representativa no setor. Oferece ao franqueado diversos formatos de negócio, como: quiosque, lojas de rua e lojas em shoppings centers.

Além de várias formas de oferecer o serviço, como delivery e o chamado “comer beber e levar”. Ao franqueado, a marca oferece treinamentos e suporte técnico e profissional para entrar no mercado com segurança e foco nos resultados.

Investimento total: a partir de R$ 200 mil;

Taxa de franquia: R$ 50 mil;

Royalties: 5% do faturamento bruto;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 90 mil;

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses.

Lug’s

A franquia oferece serviços de fast food gourmet, com especialidade em batata belga no cone e frango no balde, bem como chopp artesanal, que é produzido com receita própria, puro malte artesanal e servido em dobro nas lojas da Lug’s. Oferece modelo de negócio para o franqueado sob o modelo de loja de rua ou shopping.

Investimento total: a partir de R$ 290 mil;

Taxa de franquia: R$ 80 mil;

Royalties: 6,9% do faturamento bruto;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 100 mil;

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 24 meses.

Chopp Brahma Express

É uma franquia da AMBEV, sendo considerada uma “boutique de chopp”, que oferece ao cliente uma experiência única e completa com o chopp. O franqueado, além de abrir loja física, pode comercializar no sistema delivery, entregando chopp em festas e eventos.

Investimento total: a partir de R$ 450 mil;

Taxa de franquia: R$ 135 mil;

Royalties: 10% sobre a base de compras dos produtos AMBEV;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 150 mil;

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses.

Quiosque Chopp Brahma

Também é uma franquia AMBEV, mas com valores de investimento menores do que a Chopp Brahma Express. Atende a necessidade de consumo em locais de grande circulação, no formato de quiosque.

Investimento total: a partir de R$ 140 mil;

Taxa de franquia: R$ 80 mil;

Royalties: 12% sobre a base de compras de produtos AMBEV;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 45 mil;

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 36 meses.

Chopp Kremer Express

A franquia Chopp Kremer Express oferece ao franqueado a concessão para trabalhar com a marca “Chopp Kremer”. Em troca quem abre uma franquia da marca recebe suporte técnico para que a loja seja bem-sucedida.

A Chopp Kremer comercializa Chopp Pilsen, Chopp escuro, Black Kremer, Grape Kremer, as Cervejas Especiais e uma variedade de produtos da marca que compõem a Boutique Kremer.

Infelizmente não é informado o valor de investimento que os franqueados terão que investir.

4Beer

O 4Beer é um tap house, bar com 34 torneiras de chopp, saindo direto das câmaras frias. O chopp é de fabricação própria, além disso possui excelente culinária, ótima lucratividade e um modelo testado e aprovado num mercado que cresce 30% ao ano. Informações importantes:

Primeiramente, o investimento total, que é a partir de R$ 370 mil;

Logo após, tem-se a taxa de franquia, que não foi informada;

Em terceiro lugar, os royalties, previsão de faturamento médio mensal e prazo de retorno de investimento, que também não foram informados. Assim, é necessário entrar em contato diretamente com a marca.

Por fim, apresentamos algumas das principais franquias de chopp existentes no mercado brasileiros. Busque mais informações, estude a COF e escolha aquela que mais fizer sentido para você! O importante é ter em mente que o negócio precisa ser, além de lucrativo, prazeroso e ter a ver com seus princípios e vontades!