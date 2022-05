Franquia de delivery: veja opções para começar

Se você está decidido e pretende abrir uma franquia de delivery, prepare-se para ter uma boa lucratividade. Hoje, vamos ensinar como adquirir uma franquia de delivery e quais as opções existentes no mercado.

Como começar uma franquia de delivery?

Uma franquia de delivery oferece serviços de entrega de produtos, alimentos ou mercadorias. Assim, ao aderir a uma franquia, você oferece os seus serviços em uma região específica, podendo ser um bairro ou até toda a cidade.

Mas, lembre-se: o cliente que usa os serviços de delivery procura economizar tempo e ter condições de focar seu tempo em outras atividades.

Sendo assim, entre as vantagens de começar com uma franquia de delivery, temos:

Baixo custo de investimento inicial: sendo apenas necessário um espaço físico para atender a demanda, além de investimentos em divulgar a sua marca;

Maior área de atuação no mercado: como o serviço delivery normalmente funciona de forma online, com um bom programa de divulgação nas redes sociais a sua área de atuação será ampliada;

Apresenta retorno financeiro imediato: com uma boa divulgação e um trabalho diferenciado, você reduz as chances da concorrência tomar o seu espaço. Além disso, o site da franquia possibilita que o cliente faça os pagamentos de diferentes formas e, assim, evita a inadimplência.

Quais as melhores franquias de delivery existentes no mercado?

Entre as principais franquias de delivery existentes no mercado, tem-se:

5àSec

Essa franquia corresponde a uma rede de lavanderias especializadas no cuidado e tratamento das roupas e tecidos utilizando produtos de qualidade e equipamentos de alta tecnologia.

Jin Jin

A franquia Jin Jin oferece serviços de alimentação, com pratos da culinária asiática. Assim, é uma rede consolidada no mercado, por tratar os franqueados com respeito e atenção, pois acredita que o sucesso está justamente na relação entre franqueadora e franqueado.

Brasileirinho Delivery

A franquia da Brasileirinho está no mercado oferecendo ao consumidor comida de qualidade a um preço justo. Sendo assim, em seu cardápio há mais de 40 opções de pratos diferenciados, sendo a pioneira em oferecer comida brasileira no box, em formato delivery.

Assim, para adquirir a franquia, uma das exigências da franqueadora é que o franqueado fique 5 dias na sede, para aprender sobre o cotidiano das operações e, principalmente, no preparo dos alimentos e das caixinhas para entrega.

Pizza Studio

Fundada em 2013, a Pizza Studio é original de Los Angeles e tem como diferencial o conceito fast-casual. Assim, esse modelo permite que o cliente crie sua própria pizza a partir de quatro tipos de massa oferecidos, além de uma quantidade de legumes pré-estabelecida, carnes e queijos. Dessa forma, as pizzas são montadas bem na frente do cliente e assadas em um forno transportador de auto ventilação, por cerca de 3 minutos.

Além de estar presente em 250 unidades, nos Estados Unidos e Ásia, no Brasil também já existem franquias em uma boa parte dos estados.

O Burguês

É uma franquia que oferece serviços delivery no mercado de hambúrgueres no Rio de Janeiro. Assim, possui como diferenciais a alta qualidade nos serviços apresentados ao cliente e a expertise em trabalhar com plataformas de pedidos online.

China in Box

Nascida no bairro da Moema, em São Paulo, hoje é o maior delivery de comida chinesa da América Latina, com 160 lojas somente no Brasil. É o primeiro serviço de fast-food de comida chinesa que possui a cozinha na frente do cliente. Além disso, a Chine in Box entrega os biscoitos da sorte junto com os pedidos, sendo ainda mais interessante para o público.

Top English

É uma franquia delivery, que possui 43 unidades no Brasil, 1 na Flórida e outra no Japão. Sua proposta é ensinar a língua inglesa para pessoas a partir de 3 anos de idade, focando na conversação desde a primeira aula. Os materiais didáticos são digitais, sendo necessário um tablet para a sua utilização.

Assim, o professor vai até o aluno em sua residência ou local de trabalho.

N1 Chicken

A N1 Chicken oferece alimentação com base no frango frito, que é temperado com produtos exclusivos, 100% brasileiros e naturais!

Essa franquia atua na modalidade Dark Kitchen, ou seja, 100% delivery, e em um modelo de negócio enxuto e inovador. Assim, ela precisa apenas de 3 pessoas em cada unidade para funcionar de forma adequada.

O N1 Chicken se apoia em três pilares para atuar no mercado: criatividade, colaboração e simplicidade.

Por fim, esses são apenas alguns dos exemplos existentes no mercado. Se a sua intenção é abrir uma franquia de delivery, vale a pena continuar a pesquisa e escolher o negócio que mais te agradar.