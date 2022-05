Franquias de intercâmbio: confira opções

Muitos adolescentes brasileiros procuram se profissionalizar no exterior, por isso, as franquias de intercâmbio representam um mercado em ascensão. Assim, hoje vamos indicar algumas opções interessantes e lucrativas de franquias de intercâmbio.

Existem inúmeras franquias de intercâmbio que oferecem variações nos produtos e serviços ofertados. Dessa forma, é interessante ter cuidado com algumas opções de franquia, pois oferecem serviços de baixa qualidade, escolas com baixa qualificação e, assim, acabam frustrando os intercambistas.

Outro cuidado que se deve ter, é sobre as taxas dos franqueadores, o que resulta em baixa lucratividade para o franqueado.

Confira algumas opções de franquias de intercâmbio, sendo que os dados são divulgados pela ABF e pelas próprias empresas franqueadoras.

Opções de franquias de intercâmbio

IE Intercâmbio no Exterior

A franquia oferece serviços de intercâmbio e viagens de turismo. Para intercâmbio, disponibiliza cursos de idiomas, estudo, trabalho e universidades nos mais variados lugares.

Para adquirir uma franquia, o franqueado deve dedicar-se exclusivamente à empresa e conhecer a língua inglesa, em nível intermediário.

Quanto aos números:

Antes de tudo, o investimento inicial, que é de R$ 4 mil a R$ 100 mil;

Assim, a prévia de faturamento no mês é de R$ 120 mil;

Por fim, o retorno do investimento, que é o de 12 a 24 meses.

Trust Intercâmbio

A franquia está presente em 18 cidades brasileiras da região Sudeste e possui plano de expansão para todo o Brasil. A proposta da franquia é levar as pessoas para os mais diversos destinos, seja para estudar, trabalhar ou passear. Os programas oferecidos atendem aos padrões de qualidade, tendo parcerias com as melhores escolas do mundo.

Quanto aos números:

Primeiramente, o investimento inicial: de R$ 3.500 a R$ 60 mil;

Logo após, a prévia de faturamento do mês: de R$ 45 mil à R$ 150 mil;

Além disso, o retorno do investimento: de 3 a 48 meses.

CI Intercâmbio e Viagem

A franquia foi fundada em 1988, em São Paulo, com a intenção de facilitar o acesso dos brasileiros na educação no exterior, além de conhecer a cultura deles.

São mais de 120 unidades franqueadas no Brasil e no exterior, possuindo 11 selos de Excelência em Franchising da ABF.

A franqueadora oferece todo o treinamento e suporte para o franqueado desde o início.

Quanto aos números:

Investimento inicial: de R$ 5.500 a R$ 240 mil;

Prévia de faturamento do mês: R$ 250 mil;

Retorno do investimento: de 1 a 36 meses.

Clube Turismo

A franquia possui, por 9 anos consecutivos, o selo de “melhores Franquias do Brasil”, conferido pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios e, assim, está entre as 50 maiores franquias do Brasil, com mais de 500 franqueados em todo o país.

Ao franqueado, apresenta três modelos de negócio: home office, home office prime, e loja. Oferece serviços de vendas de passagens, hospedagem, pacotes de intercâmbio e serviços de câmbio.

Assim, quanto aos números da franquia, tem-se

Primeiro, o investimento inicial: de R$ 5.900 a R$ 90 mil;

Logo após, a prévia de faturamento do mês: entre R$ 40 mil a R$ 200 mil;

Por fim, o retorno do investimento: de 4 a 24 meses.

Viva Intercâmbio

A franquia oferece programas de estudos variados, desde cursos de idiomas, ensino médio e de verão, graduação e pós-graduação.

O modelo de negócio é em formato de loja, com área superior a 30 m2.

Quanto aos números:

Investimento inicial: de R$ 65 mil a R$ 90 mil;

Prévia de faturamento do mês: entre R$ 50 mil a R$ 100 mil;

Retorno do investimento: de 18 a 24 meses.

S7 Intercâmbio

Essa é uma franquia de rede de agências de intercâmbio e viagens para estudos em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, França, Malta, Espanha e África do Sul.

Quanto aos números:

Primeiro, o investimento inicial: de R$ 5.300 a R$ 142 mil;

Em segundo lugar, a prévia de faturamento do mês: Não informado;

Por fim, o retorno do investimento: de 2 a 24 meses.

Global Study

A Global Study é uma franquia é uma rede de agências de intercâmbio cultural, se diferenciando das demais pela qualidade dos serviços oferecidos a preços bem competitivos.

Ao franqueado se oferecem dois modelos de negócio, de acordo com o número de habitantes da cidade onde a franquia será aberta.

Quanto aos números:

Primeiramente, o nvestimento inicial: de R$ 60 mil a R$ 95 mil;

Além disso, há a prévia de faturamento do mês, mas é preciso entrar em contato, pois não foi informado;

Finalizando, tem-se o retorno do investimento: de 12 a 18 meses.

Viu só como existem opções bacanas e super viáveis para investir no ramo de intercâmbios? Assim, com essas alternativas, pode ser a oportunidade que você tanto queria para fazer seu sonho enfim deslanchar de vez!