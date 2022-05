Franquias de roupas para investir no ramo da moda

A franquia de roupas é um segmento do ramo que sempre se mantém em alta e com consumidores ativos no mercado. Apesar do fechamento do comércio durante dois anos por conta da pandemia da COVID-19, muitas empresas do ramo da moda conseguiram se adaptar. Dessa forma, vendem os seus produtos de forma online e em pronta entrega.

Aliás, uma das suas grandes vantagens é a vastidão de opções para investimento, no que diz respeito ao modelo de franquia e também ao tipo de produto que vai oferecer. Portanto, o empreendimento pode ser em loja física, em Home based, em quiosque e, ainda, em loja virtual. Além disso, pode-se escolher franquias multimarcas ou especializadas em vestuário masculino, feminino ou infantil.

Então, outra vantagem é que o setor não se direciona apenas para grandes investidores. Afinal, há muitas alternativas econômicas para quem possui um capital de investimento menor.

Por exemplo, a Associação Brasileira de Franchising (ABF), realizou uma pesquisa e evidenciou que o ramo da moda faturou 20 bilhões de reais em 2020 e manteve a sua performance em 2021. Ou seja, obteve um crescimento de 2,9% de um ano para o outro. Assim, esses estudos reforçaram o bom desempenho desse segmento.

Quais são as franquias de roupas para investir? Confira as melhores.

Com isso, selecionamos algumas franquias de roupa para você, como potencial franqueado, investir no ramo da moda. Confira!

A TFLOW é uma das franquias de roupas específicas para moda masculina

É uma franquia do setor de vestuário conhecida como “marca dos artistas”. A sua especialidade é a confecção de roupas masculinas e seu público-alvo são os jovens.

A marca foi fundada em 2012 e se tornou uma franquia em 2017. Ou seja, precisou de apenas 5 anos para estruturar suas estratégias de negócio dentro do mercado e consolidar sua atuação no alcance do público-alvo. Portanto, uma das prioridades da TFLOW é a originalidade de seus produtos e suas peças incluem: calças, camisetas, bonés e outros acessórios masculinos.

Com isso, os modelos de negócio disponíveis para investimento são: quiosque, loja física ou venda direta ao consumidor final. Logo, caberá ao franqueado decidir qual a melhor opção para a sua própria realidade.

Então, o investimento inicial varia entre 15 mil e 90 mil reais e irá depender do modelo de negócio. Enquanto, o faturamento médio, por consequência, irá variar entre 10 mil e 60 mil reais. Por fim, o prazo de retorno é mais padronizado e costuma variar entre 3 e 12 meses.

A CANAL é veterana no mercado e seu público-alvo são as mulheres

É uma franquia do setor de vestuário especializada em moda feminina. Inicialmente, as suas roupas tinham um caráter mais sofisticado. Portanto, atendia apenas um público com um poder aquisitivo mais elevado. Porém, após a marca se consolidar como franqueadora, em 2009. Sendo assim, os seus produtos passaram a ser comercializados em lojas multimarcas, o que resultou em uma popularização das mercadorias.

A marca foi fundada há mais de 20 anos e possui muitas unidades ao redor do país. Desse modo, já possui clientes fidelizados e selos de qualidade. As peças incluem blusas, vestidos, saias, acessórios etc. Além disso, a faixa etária do seu público-alvo pode variar entre consumidoras mais jovens até a terceira idade.

O investimento inicial varia de 290 mil a 450 mil reais. Enquanto, o faturamento médio costuma ser em torno de 100 mil reais, com prazo de retorno entre 24 e 36 meses.

TIP TOP é a franquias de roupas especializada em confecção de roupas infantis

É uma franquia especializada na confecção de roupas infantis. O ano de fundação é 2005 com o intuito de suprir a carência de lojas próprias para o público de menor idade.

Assim, a TIP TOP se tornou uma referência nacional no segmento infantil. Principalmente a partir de seus projetos de comunicação visual com os clientes e seus estudos do público-alvo para produzir roupas originais em consonância com as demandas de mercado.

Para ser um franqueado, o investimento inicial mínimo é de 340 mil reais. Enquanto, o faturamento médio gira em torno de 90 mil reais, com prazo de retorno entre 30 e 36 meses.

AUTHENTIC FEET é a franquia perfeita para quem deseja investir no público fitness

É uma franquia do setor de moda direcionada para o público que mantém uma rotina de exercícios físicos.

Fundada em 1995 e vem se consolidando no mercado ao longo dos anos. Aliás, a sua prioridade é sempre se manter em conexão com as últimas tendências do segmento. Dessa forma, os seus produtos normalmente são exclusivos de grandes marcas como Nike, Puma, Converse etc. Além disso, abrange modelos lifestyle esportivos tanto para dentro quanto para fora da academia.

O investimento inicial mínimo é de 310 mil reais. Por fim, o faturamento médio gira em torno de 180 mil reais, com prazo de retorno entre 28 e 36 meses.