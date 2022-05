A Frigelar oferece novas oportunidades para trabalhadores capacitados em busca de emprego. A organização permite a entrada no mercado aos profissionais qualificados nos requisitos específicos dos trabalhos. Para ter acesso a uma das vagas, a seguir são listadas as qualificações para as vagas e localização.

Frigelar abre vagas de emprego pelo país

A Frigelar se tornou líder no país no ramo de climatização e refrigeração, com inúmeros produtos que se tornaram sucesso de vendas entre os consumidores. Hodiernamente, a empresa está a procura de profissionais qualificados para seus quadros.

Em relação às vagas disponíveis, a Frigelar requer profissionais com nível médio e superior com expertise nos campos de Recursos Humanos, Logística, Vendas e áreas compatíveis.

As vagas e seus locais respectivos seguem na lista abaixo, com base no site Infojobs:

Vendedor de Ar Condicionado (Guarulhos / SP);

Vendedor Balconista (Guarulhos / SP);

Auxiliar de Produção (Osasco / SP);

Assistente de Logística (Porto Alegre / RS);

Auxiliar de Logística (Osasco / SP);

Vendedor Balconista (Florianópolis / SC);

Analista de Marketing (Porto Alegre / RS);

Auxiliar Administrativo (Osasco / SP);

Auxiliar de Logística (Rio de Janeiro / RJ);

Aprendiz (Cachoeirinha / RS);

Vendedor Televendas (Porto Alegre / RS);

Estágio Administrativo (Porto Alegre).

Candidate-se aos cargos

Em virtude do perfil buscado pelo Frigelar, os(as) profissionais com interesse em um dos cargos devem se inscrever aos cargos disponíveis no link de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e fique por dentro de todos os processos seletivos e recrutamentos de grandes empresas.