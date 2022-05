Frutas de cada estação: veja quais comprar agora

Você já ouviu falar que existem frutas de cada estação? Pois saiba quais comprar agora, já que até mesmo o preço é muito mais atrativo quando se escolhe comprar as frutas que estão sendo colhidas no momento em que você vai à quitanda.

Além de ser algo benéfico para seu bolso, saber quais são as frutas de cada estação fará com que você consuma esses alimentos de qualidade superior, já que aumenta a oferta e a quantidade em estoque das quitandas e supermercados.

Sabendo qual o momento ideal para comprar algumas frutas, você encontrará as maiores, mais suculentas e com aparência mais bonita para levar para a sua casa. Sendo assim, veja a seguir quais são as frutas de cada estação:

Entenda por que existem frutas de cada estação

Assim como as folhas, galhos e flores, as plantas também podem gerar frutos que muitas vezes são comestíveis e, nesse caso, tornam-se frutas.

Para isso, a planta passa por um processo que leva muito tempo para acontecer, afinal, tudo começa com a polinização realizada por insetos que levam o pólen de uma flor para outra e esta, por sua vez, desenvolve uma semente que vai crescer e gerar a fruta.

Como a floração de cada árvore depende da época do ano por causa da temperatura, clima e cuidados recebidos, os frutos também vão aparecer depois do seu desenvolvimento e, por isso, cada estação gera os frutos certos seguindo a lei da natureza.

Quando uma árvore é cultivada fora da estação adequada para o seu plantio, é necessário haver muita intervenção humana para que ela produza com a mesma quantidade e qualidade que já seria capaz naturalmente.

Assim, por métodos humanos, as pessoas acabam consumindo muitos agrotóxicos e insumos agrícolas que fortalecem e “enganam” a planta para que ela se desenvolva fora de época.

Por um lado, esse é um avanço da tecnologia agrícola para suprir a necessidade humana de se alimentar. Mas, quando se trata de qualidade, os alimentos orgânicos são muito melhores, não é mesmo? Portanto, veja quais são as frutas de cada estação para comprar alimentos mais naturais para o seu consumo:

Benefícios de consumir frutas de cada estação

É preciso estar atento ao plantio das árvores frutíferas sendo feito de forma natural. Ou seja, quando é respeitando a sazonalidade para o cultivo, pois assim os agricultores usam menos fertilizantes e agrotóxicos. Sozinha, essa característica já torna as frutas muito melhores e mais seguras para serem consumidas.

No entanto, além disso, quando os frutos são gerados por árvores que não receberam esses cuidados “forçados” pelos agricultores. Sendo assim, frutos são mais doces e saborosos, visto que a adaptação ao clima faz com que a planta inteira fique mais saudável.

Veja então quais são as frutas de cada estação

Agora, aprenda em qual estação você vai encontrar determinada fruta para saber quais comprar quando precisar ir à quitanda em uma época específica do ano.

Frutas da primavera

Marcada pelo aparecimento de chuvas e temperaturas mais elevadas, a primavera é ideal para as plantas que apresentam frutos pequenos. Dessa forma, a amora, a jabuticaba, o limão, o morango, o pêssego e a pitanga são muito comuns nessa época do ano.

Além desses, a banana, o caju, a laranja, a manga e o melão também são frutas que aparecem durante a primavera.

Frutas do verão

As altas temperaturas do nosso verão tropical fazem com que as plantas gerem frutos maiores. Assim, tem-se o abacaxi, abacate, caju, coco, jaca, manga, melão, melancia e maracujá.

Outros alimentos que aparecem bastante nas prateleiras nos meses mais quentes do verão são a ameixa, a laranja, o limão, a maçã, a pêra e a uva.

Frutas do outono

Se você está lendo durante o outono, que também é quando o artigo foi escrito, corra para a quitanda adquirir as frutas de outono, que são as seguintes: banana, abacate, coco, caqui, goiaba, graviola, kiwi, maçã, mamão e uva!

Frutas do inverno

O inverno geralmente tem dias mais frios e com sol mais tímido. Por isso, nessa época do ano é quando as plantas apresentam frutas pequenas. Alguns exemplos são o caqui, limão, morango, pêra, tangerina e uva.

Mas ainda é possível encontrar algumas frutas mais resistentes, como a banana e o mamão. Portanto, pode ficar tranquilo, já que a sua dieta saudável está garantida para o ano inteiro. Afinal, as frutas de cada estação no Brasil são ótimas para nossa alimentação!

Viu só como uma alimentação pode ser saudável durante o ano inteiro?